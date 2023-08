Será disponibilizado um certificado de participação de quatro horas aos inscritos

Termina na próxima sexta-feira (25) o prazo de inscrição para o evento “Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: prevenção, apoio e manejo em situações difíceis”. A ação, de iniciativa da Secretaria Municipal de Administração (Semad), ocorrerá no dia 29 de agosto, no auditório da Escola do Legislativo.

O evento faz parte de uma série de ações e programas que buscam oferecer atenção e cuidados com a saúde mental dos servidores do município, oferecendo suporte por meio de uma equipe multidisciplinar, composta por psicólogos e assistentes sociais, além de projetos de apoio psicossocial disponibilizados de forma contínua.

Na prática, o evento contará com três etapas: Saúde mental, com profissionais psicólogos; apresentação de protocolos sobre como lidar com casos de surtos e crises suicidas, com profissionais negociadores da Polícia Militar; e informações sobre como tratar administrativamente estas questões.

O servidor que desejar participar do evento deverá efetuar a inscrição por meio deste link Saúde Mental no Ambiente de Trabalho: Prevenção, Apoio e Manejo em Situações Difíceis (google.com). A Semad garantirá aos inscritos um certificado de participação de quatro horas.

O encontro será na próxima terça-feira (29), no auditório da Escola do Legislativo, das 8h às 12h.

