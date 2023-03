SAÚDE – Moradores do Cristal da Calama recebem atendimento dentro do residencial

Ação contou com consultas, orientações para planejamento familiar e vacinação

A Prefeitura de Porto Velho ofertou aos moradores das 2.932 casas do residencial Cristal da Calama, localizado na zona Leste de Porto Velho, atendimentos e orientações na área da saúde na manhã de sábado (11). Foram oferecidas consultas com clínico geral, orientação para planejamento familiar focado em laqueadura e vasectomia, além de vacinação de campanha.

“Por ser uma comunidade que não tem uma equipe específica de referência essas ações acabam sendo um acesso aos serviços básicos que eles necessitam e que eventualmente encontram uma maior dificuldade ao procurar uma unidade básica mais próxima, porque a mais próxima fica distante, então a gente percebe que consegue dar um acesso com qualidade a aquela demanda básica que necessitam”, disse Ana Emanuela de Carvalho Chagas, subgerente do Núcleo de Saúde da Mulher da Secretaria Municipal de Saúde, comentando sobre a participação popular ao chamado.

Para receber o atendimento, os moradores pegavam uma senha, passavam pela avaliação inicial com aferição de pressão e teste de glicemia, para posteriormente passarem pela consulta médica. “Aqui é muito mais fácil do que ir até a unidade mais próxima, então eu vim com as minhas filhas para consulta de rotina”, comentou a dona de casa, Dulce Queiti, de 36 anos.

Os serviços foram concentrados na Associação de Moradores, que solicitou junto à Semusa a realização da ação. Do lado de fora, oito empreendedoras do projeto Feira da Mulher Empreendedora, do Departamento de Políticas Públicas para Mulheres (DPPM), da Secretaria Municipal de Assistência Social e Família (Semasf), também aproveitavam para comercializar seus produtos.

“A gente fez a solicitação por não termos uma unidade de saúde para cobertura do residencial. Atualmente buscamos atendimento na unidade Ernandes Índio, a cada seis meses a gente tenta trazer essa ação de saúde para dentro da comunidade. A gente avisa a comunidade através das redes sociais e assim todos ficam sabendo. Nós agradecemos à Semusa por sempre nos atender”, enfatizou Dúlia Passos, presidente da Associação de Moradores e Amigos do Cristal da Calama.

Para ofertar o atendimento à comunidade, a Semusa contou com o apoio dos alunos do curso de técnico de Enfermagem da escola Iesb. E apesar de serem maioria, não foram só as mulheres que aproveitaram a oportunidade. Manoel Socorro, 48 anos, aproveitou a folga para se consultar. “Eu já tenho problemas de saúde, e no sábado fica mais fácil buscar esse atendimento”, justificou o estivador.

