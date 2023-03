SAÚDE – Moradores e servidores participam da Pré-Conferência Municipal de Saúde na USF Hamilton Gondim

Propostas serão apresentadas na 10ª Conferência Municipal de Saúde

Servidores da saúde e representantes da população da zona Leste de Porto Velho participaram, na tarde de quinta-feira (2), da Pré-Conferência Municipal de Saúde, que aconteceu na Unidade de Saúde da Família (USF) Hamilton Gondim, no bairro Tancredo Neves, mesmo setor da cidade.

“O intuito é trazer a população, juntamente aos servidores, para sabermos a nossa realidade da saúde na zona Leste, e com isso, fazer com que eles tragam propostas para a saúde, visando a melhoria do Sistema Único de Saúde (SUS) nesta região”, comentou a diretora da unidade, Rafaela Castiel.

Ela acrescentou que o evento é importante porque trata diretamente das dificuldades dos usuários do SUS quanto ao acesso aos serviços. Todas as demandas pontuadas serão apresentadas posteriormente nas Conferências Municipal, Estadual e Nacional, o que certamente vai contribuir para melhorias nos atendimentos. “Estamos muito felizes com a colaboração dos servidores e da população”, completou.

SERVIDORES

Servidora da USF do bairro Socialista, a enfermeira Thaís Caroline disse que a pré-conferência foi muito importante pelo fato de ouvir os dois lados, tanto servidores quanto representantes da comunidade usuária do SUS.

“Essa pré-conferência é para que todos entendam a situação e levem isso para a conferência estadual, para que a gente consiga abranger e facilitar cada vez mais o acesso às consultas, exames e medicações, entre outros serviços do SUS”, afirmou.

Integrante do Programa de Saúde da Família do bairro JK II, Irilene Maria Machado, também destacou a importância da comunidade se unir com os servidores para debater as questões de saúde na zona Leste e em todas as regiões do município.

“A população sabe onde acontecem os problemas, o que precisa para melhorar e qual a solução. Esta conferência vem para agregar, pontuar os problemas, mas também tentar resolver, direcionar o que poderá ser feito, com a população debatendo a realidade”, declarou Irlene Maria.

MORADORES

Representantes dos bairros JK, Socialista, Tancredo Neves, Mariana, Ulysses Guimarães, São Francisco, Três Marias e residencial Orgulho do Madeira atenderam ao convite e participaram da pré-conferência na USF Hamilton Gondim. Eles pontuaram várias demandas a serem apresentadas nas conferências posteriormente.

“A população é a voz do povo e a gente precisa deles para adequar os serviços de saúde, já que eles sabem o que precisa ser melhorado”, frisou Rafaela Castiel.

PREPARATIVOS

As pré-conferências estão sendo realizadas pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) em parceria com o Conselho Municipal de Saúde (CMS), desde o dia 23 de fevereiro deste ano. Elas fazem parte dos preparativos para a 10ª Conferência Municipal de Saúde, a ser realizada nos dias 30 e 31 de março, no auditório da Faculdade São Lucas Campus II, na capital rondoniense.

Confira abaixo a programação geral das pré-conferências:

Zona Rural

6 de março

Rio das Garças – Clube do Balneário

Horário: 8h

6 de março

Palmares – Posto de Saúde

Horário: 14h

7 de março

Novo Engenho – Unidade de Saúde

Horário: 8h

7 de março

Santa Rita – Unidade de Saúde

Horário: 8h30

8 de março

Maria Camelo – Unidade de Saúde

Horário: 8h

10 de março

Agrovila Nova Aliança – Residência da Dona Zeca

Horário: 9h

Baixo Madeira

9 de março

São Carlos – EMEF Henrique Dias

Horário: 8h

9 de março

Cujubim – USF José Gomes

Horário: 14h

10 de março

Calama – USF Benjamim Silva

Horário: 8h

10 de março

Nazaré – USF Maria Nobre da Silva

Horário: 14h

Porto Velho

Zona Leste I

7 de março

EEEFM Juscelino Kubitschek

Horário: 8h

Zona Norte

6 de março

Conselho Regional de Medicina do Estado de Rondônia – CREMERO

Horário: 8h

