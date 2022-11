SAÚDE – Mutirão de vacinação é levado ao Orgulho do Madeira

Ação é organizada pela Secretaria Municipal de Saúde em parceria com a Agevisa

O último dia do mutirão de vacinação está sendo realizado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) no residencial Orgulho do Madeira nesta sexta-feira (11). No local são oferecidos diversos tipos de vacina, para adultos e crianças: hepatite B, gripe, covid-19, varicela, febre amarela, poliomielite, entre outros imunizantes. A ação começou na quinta-feira (10) e segue até às 14h desta sexta (11).

O autônomo Valdelei Rosendo, morador do residencial, aproveitou o tempo livre que teve durante a manhã e foi atualizar o cartão de vacina. Ele fala da comodidade que foi receber a equipe e o atendimento tão próximo de casa.

“É bom porque é algo necessário, mas que muitas vezes não temos tempo de fazer, até pela distância das unidades de saúde aqui do Orgulho. Aí hoje aproveitei e vim tomar várias, e quem achou bom também foi quem tem filhos. Se manter o cartão atualizado é essencial para os adultos, para as crianças essa importância é ainda maior”, reforça o morador.

De acordo com a enfermeira da Divisão de Imunização da Semusa, Marina Martellet, o mutirão foi organizado em parceria com a Agência de Vigilância em Saúde de Rondônia (Agevisa).

“O objetivo era atender nossos residenciais que não estão em áreas cobertas pelas nossas unidades básicas de saúde. Nós atendemos todos os públicos, desde crianças a idosos nesse processo de atualização do cartão de vacina. Atendemos por último o Orgulho do Madeira, onde fizemos uma ação de dois dias”, explica Marina.

No residencial, a expectativa nesses dois dias de atendimento é atender 12 mil pessoas, e o balanço geral será divulgado no final de toda a ação, quando também será organizada a nova etapa. “A ideia é que a gente retorne a esses residenciais, Orgulho do Madeira e Morar Melhor, ainda no final de 2022 para atender quem não conseguiu se vacinar”, finaliza.

