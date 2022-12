SAÚDE – Prefeitura realizará entre os dias 6 e 16 de dezembro a capacitação de vacinadores

Intuito é atualizar os profissionais sobre procedimentos, normas, notas e vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde

A Prefeitura de Porto Velho promove entre os dias 6 e 16 de dezembro, das 8h às 13h, e das 14h às 19h, a capacitação de vacinadores, na Faculdade Uniron Sapiens, do Porto Velho Shopping. A formação tem como propósito central trazer novas atualizações sobre procedimentos, normas, notas e vacinas preconizadas pelo Ministério da Saúde.

“Montou-se um cronograma para que não haja interrupção dos serviços de vacinação em todas as unidades. Escalamos unidades de saúde da zona Sul, Leste e Centro para que funcionem de forma intercaladas durante a manhã e à tarde para não deixar a população desassistida”, explicou a enfermeira Marina Martellet.

De acordo com a Divisão de Imunização, do Departamento de Atenção Básica (DAB), da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), cerca de 80 profissionais das zonas urbana e rural da capital devem participar do curso.

Texto: Carlos Sabino

Fotos: Felipe Ribeiro e arquivo

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO