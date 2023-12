Saúde promove simpósio para atualização dos protocolos de cuidado das pessoas com HIV/Aids

Evento é voltado para ampliação de conhecimento dos profissionais de saúde que atuam na rede municipal

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) realiza, nesta quarta e quinta-feira (13 e 14), mais uma etapa da programação da campanha Dezembro Vermelho, mês de onde é intensificada a mobilização nacional na luta contra o vírus HIV, a Aids e outras ISTs (Infecções Sexualmente Transmissíveis).

Os profissionais de saúde que atuam na rede municipal também foram incluídos na programação. Agentes Comunitários de Saúde (ACS), médicos, enfermeiros e dentistas são o público-alvo de dois eventos sobre Prevenção Combinada, estratégia que faz uso simultâneo de diferentes abordagens de prevenção às IST’s.

Os interessados em participar precisam fazer a inscrição prévia, que se encerra na manhã desta quarta-feira (13), nos links disponibilizados abaixo.

Em Porto Velho, as atividades alusivas iniciaram no primeiro dia do mês, com a participação do Departamento de Vigilância em Saúde (DSV) da Semusa na abertura oficial da Campanha. Além disso, ação de testagem foi realizada em unidade de saúde e também pit-stop de conscientização sobre a doença.

PREVENÇÃO COMBINADA

De acordo com o Ministério da Saúde, a prevenção combinada associa diferentes métodos (ações) de prevenção ao HIV, mostrando a importância da prevenção das ISTs e das hepatites virais tanto para a prevenção do HIV, quanto para a saúde integral das pessoas. Essas ações podem estar combinadas de acordo com as características individuais e o momento de vida de cada pessoa.

A prevenção combinada abrange o uso da camisinha externa (masculina) ou interna (feminina), gel lubrificante, diagnóstico e tratamento das infecções sexualmente transmissíveis (IST), testagem para HIV, sífilis e hepatites virais B e C, Profilaxias Pré e Pós-Exposição ao HIV (PrEP e PEP, respectivamente), imunização para HPV e hepatite B, prevenção da transmissão vertical de HIV, sífilis e hepatite B, tratamento antirretroviral (TARV) para todas as PVHA e redução de danos.

Todos os métodos de prevenção combinada estão disponíveis na rede municipal de saúde com acesso totalmente gratuito para a população.

Vanessa Correia, gerente do Núcleo de IST da Semusa, explica que é muito importante que os profissionais de saúde tenham conhecimento aprofundado sobre os métodos de prevenção combinada.

“Nossa expectativa é de renovação para nossos profissionais, bem como a certeza de que o papel de cada um é muito importante durante todo o processo de cuidado. Cremos na humanização completa do SUS, não só com quem busca atendimento, como também com quem o faz”, aponta Vanessa.

A coordenadora ainda reforça que a qualidade da equipe de palestrantes para os eventos. “São profissionais com vivência e total experiência na área de atuação. Como exemplo, podemos citar os profissionais psicólogos, que estarão conosco abordando assuntos pertinentes ao cuidado”.

Marcuce Antônio, enfermeiro e presidente da Associação Beradeiro, instituição que atua na promoção da saúde sexual do indivíduo, aponta que a população ainda não conhece muito bem a estratégia de proteção combinada, daí a necessidade de se potencializar esse tema dentro da rede de atenção.

“As práticas sexuais seguras, a saúde sexual e reprodutiva adequada, que garanta uma qualidade de vida, são determinantes para que a gente melhore os índices, os indicadores relacionados às infecções sexualmente transmissíveis. A prevenção combinada é o principal mecanismo que contempla não somente os indivíduos com alguma situação que possa levar à infecção, mas que toda a população tenha uma educação e saúde diferenciada. Então, as estratégias inseridas na mandala de prevenção combinada são determinantes para mudar a situação epidemiológica do HIV/AIDS no Brasil e no mundo”.

PROGRAMAÇÃO

Quarta-feira (13) – Palestra Prevenção Combinada

Público Alvo: Agentes Comunitários de Saúde (ACS)

Horário: 14h às 18h

Local: Hotel Rondon

Link para inscrição: https://forms.gle/PdrBfxQUUhHHZvT87

Quinta-feira (14) – Simpósio de Prevenção Positiva HIV/IST’s.

Público Alvo: médicos, enfermeiros e dentistas

Horário: 8h às 13h

Local: Auditório do Cremero

Link para inscrição: https://forms.gle/yM8UGUWTYQo6ofh39

Texto: Luciane Gonçalves

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO