Saúde Pública do estado e municípios deixa de receber mais de 90 milhões de reais por ano da União

O Estado e as Prefeituras de Rondônia estão perdendo, em recursos federais, nada menos do que 90 milhões de reais por ano. Há necessidade de uma mobilização dos rondonienses e das nossas autoridades para pedirem apoio dos deputados federais e senadores do nosso Estado, no sentido de reivindicar ao Ministério da Saúde, que cumpra com suas obrigações, repassando os valores que são devidos na área da saúde.

Em resumo, foi isso que denunciou o deputado Pedro Fernandes, na sessão da Assembleia Legislativa desta terça-feira. Fernandes participou de reunião com representantes do governo do Estado e todos os secretários municipais de saúde, quando ouviu as informações sobre as perdas de recursos que o setor tem sofrido, por não recebermos o que a União deveria realmente repassar para os cofres do Estado e das Prefeituras.

“A saúde pública tem cumprido seus compromissos e inclusive fazendo mais do que estava planejado. Contudo, nem o Estado e nem as Prefeituras são ressarcidas dentro daquilo que deveriam receber. O governo federal não cobre os gastos que deveria cobrir e, todo o ano, estamos deixando de receber nada menos do que 90 milhões de reais, o que é um enorme prejuízo para estra área vital para que nossa população possa ter uma saúde pública melhor”.

Pedro Fernandes lembrou que os valores pagos pela tabela do SUS, por exemplo, também estão muito abaixo da realidade dos gastos na saúde. Para o deputado, há necessidade de um esforço conjunto para que as autoridades federais e principalmente o ministro da saúde, receba dos nossos representes no Congresso Nacional, principalmente, mas também de todas as lideranças, a cobrança para que Rondônia, tanto em nível de governo como das Prefeituras, recebam os valores reais a que têm direito.

Texto: Secom ALE/RO

Foto: Antônio Lucas ALE/RO