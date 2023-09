SAÚDE Serviço de Inspeção Municipal atua para assegurar qualidade dos produtos comercializados

SIM realiza trabalho como o de inspeção em frigorífico em Extrema, o que garante carne bovina confiável

Para assegurar a qualidade dos produtos alimentícios, a Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Semagric), tem atuado para fortalecer o Serviço de Inspeção Municipal (SIM).

É o caso do trabalho de inspeção realizado no Frigorífico Boi Crioulo, que funciona no distrito de Extrema, distante cerca de 330 quilômetros da sede do município.

O local opera com capacidade diária de abate de 30 animais e pretende ampliar sua operação para 50 animais ao dia. A medida deve alavancar os negócios na localidade, gerando mais emprego e renda.

“Essa expansão se deve à necessidade de atender a demanda de carne bovina inspecionada na região da Ponta do Abunã. Com a medida, cerca de 15 novos empregos diretos devem ser gerados. E a Prefeitura está presente com a atuação do SIM para garantir a boa qualidade do produto comercializado”, explicou o secretário da Semagric, Carlos Magno.

A indústria foi estabelecida com o objetivo de auxiliar no combate ao abate clandestino de animais, que representa uma ameaça significativa à saúde pública, indo além das preocupações com o bem-estar animal.

As práticas não regulamentadas e insalubres nessa atividade de abate aumentam o risco de surtos de doenças transmitidas por alimentos e a presença de contaminantes biológicos na carne consumida.

“A fiscalização visa promover alternativas sustentáveis ao consumo de carne, educar a comunidade sobre os riscos envolvidos e incentivar a denúncia de atividades clandestinas. Nesse sentido, o SIM opera como uma rede de monitoramento e regulamentação de produtos de origem animal dentro de uma jurisdição municipal. Através de normas rigorosas de higiene e segurança alimentar que devem ser seguidas pelos estabelecimentos que lidam com produtos de origem animal”, destacou o médico veterinário Lucas Flávio Cáceres Rodrigues, que atua no SIM.

Os inspetores municipais realizam verificações regulares para garantir o cumprimento dessas normas, examinando instalações, processos de produção, transporte e armazenamento. O sistema de inspeção municipal desempenha um papel crucial na proteção da saúde pública, assegurando que os produtos de origem animal atendam aos padrões de qualidade e segurança alimentar necessários para o consumo humano.

