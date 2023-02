SAÚDE – Veja como será o atendimento na rede municipal de saúde durante o Carnaval

UBS e USF não terão atendimento nos dias 20, 21 e 22; UPAs continuam com atendimento 24 horas todos os dias

A Prefeitura de Porto Velho, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), informa à população que as Unidades Básicas de Saúde da Família (UBS e USF) da zona urbana e rural não terão atendimento ao público entre os dias 20 e 22 de fevereiro. Os serviços serão retomados na quinta-feira (23), a partir das 7 horas.

A pausa está prevista no Decreto Nº 18.730, publicado em 26 de dezembro de 2022, que estabelece o calendário de feriados e pontos facultativos em Porto Velho durante todo o ano de 2023.

ATENDIMENTO ESPECIALIZADO

Também estarão fechadas as unidades de serviços especializados como o Centro de Especialidades Médicas (CEM), Policlínica Rafael Vaz e Silva, Centro Especializado de Reabilitação (CER), Serviço de Atendimento Especializado (SAE) e os Centros de Atenção Psicossociais (CAPS).

PRONTO ATENDIMENTO

As Unidades de Pronto Atendimento (UPA) Sul, Leste, Jacy-Paraná, Ana Adelaide e José Adelino continuam com atendimento 24 horas todos os dias da semana, inclusive sábados, domingos e feriados. Nesses locais, a Semusa reforçou as escalas de plantão e aumentou as equipes de trabalho.

As UPAs são unidades que realizam atendimento de urgência e emergência, como em casos de vítimas de acidentes e problemas cardíacos. Atuam no sistema chamado classificação de risco, onde a prioridade são os casos mais complexos e com maiores riscos de agravamento ou morte.

SAMU

O Samu montou um Plano de Contingência com ações diferenciadas para dar total suporte ao folião durante todo o período carnavalesco. Para agilizar o atendimento dos foliões, as ambulâncias terão ponto base nas proximidades do circuito nas três regiões da capital, Centro e zonas Sul e Leste.

Os chamados devem ser feitos através do número 192. As ocorrências mais recorrentes no período carnavalesco são agressão física, disparos de arma de fogo, intercorrências com arma branca e acidente de trânsito.

MATERNIDADE

Os serviços na Maternidade Municipal Mãe Esperança seguem normalizados durante todo o feriado de carnaval. O atendimento é realizado 24 horas por dia para partos, urgências obstétricas entre outros serviços assistenciais voltados à saúde da gestante.

Texto: Semusa

Foto: SMS/ Leandro Morais/ Felipe Ribeiro

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO