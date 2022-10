Redação EdiCase 12 plantas medicinais para utilizar em chás

Plantas são muito utilizadas para auxiliar no tratamento de doenças, principalmente em forma de chá. São usadas, por exemplo, para dor de garganta, problemas intestinais e mal-estar e, até mesmo, para emagrecer. Segundo o farmacêutico homeopata Jamar Tejada Dziedzinski, os chás também estimulam a hidratação do organismo, auxiliam no funcionamento intestinal, produzem enzimas digestivas e equilibram o sistema hídrico das células.

A seguir, Jamar Tejada Dziedzinski e Felipe Monnerat, nutricionista e professor de Educação Física, listam algumas plantas e suas propriedades. Confira!

1. Chá-verde

O chá-verde acelera o metabolismo, aumentando a perda de calorias, e ajuda a prevenir o envelhecimento precoce.

2. Hibisco

Além de saboroso, é diurético e ajuda a regularizar o intestino.

3. Espinheira santa

Ajuda a eliminar toxinas do corpo, melhora o funcionamento intestinal e ajuda a acelerar o metabolismo.

4. Gengibre

O gengibre é antioxidante e anti-inflamatório. Também é indicado para problemas na garganta e gripes.

5. Oliveira

Ajuda na queima de gordura , na digestão e melhora o funcionamento do intestino.

6. Camomila

A planta possui flores brancas e tem um sabor suave. O chá é feito com as flores secas da planta e, além de saboroso, oferece diversos benefícios para a saúde. Age contra a ansiedade e a insônia, tem efeito calmante, ameniza as inflamações das vias urinárias, cólicas menstruais, náuseas e problemas estomacais.

7. Cáscara sagrada

Potente laxante, ajuda a normalizar as funções do intestino.

8. Carqueja

Atua sobre fígado e intestinos. Tem ação diurética e ajuda a combater problemas digestivos.

9. Centella Asiática

Tem ação tonificante e possui propriedades rejuvenescedoras.

10. Sene

Tem ação laxativa e purgativa.

11. Erva-de-bugre

Tem ação diurética e ajuda a reduzir o colesterol ruim. Também contribui para diminuir o inchaço das pernas, pois ajuda a estimular a circulação sanguínea.

12. Canela

É termogênica e ajuda a estimular o metabolismo e a queimar gordura.

Consuma chás com cautela

Apesar dos benefícios listados, os chás de plantas devem ser tomados com cautela. Nunca substitua a água por eles, por exemplo. Além disso, devem ser consumidos moderadamente e nas doses indicadas, pois também podem oferecer riscos à saúde.

Fonte: IG SAÚDE