4 cardápios de café da manhã simples e saudáveis

Pixabay Uso prolongado de ibuprofeno e codeína pode levar a morte

O Comitê de Avaliação de Risco de Farmacovigilância da Agência Europeia do Medicamento emitiu um alerta sobre os medicamentos com ibuprofeno e codeína. O Comitê associou o uso prolongado a problemas renais e até ao risco de morte.

No comunicado, os pesquisadores alertam que a combinação de codeína, que é um opióide, com ibuprofeno, um anti-inflamatório, podem causar dependência. Os medicamentos são autorizados nacionalmente e alguns sem receita médica.

Segundo o estudo feito, foram verificados “vários casos de toxicidades renais, gastrointestinais e metabólicas”, tendo sido fatal em alguns casos, embora não precise o número de mortes associado ao uso.

Depois de analisar casos de “toxicidade renal, gastrointestinal e metabólica”, o Comitê decidiu lançar o alerta para solicitar a alteração do prospecto desses medicamentos que avisam do perigo.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE