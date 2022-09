7 dicas importantes para te ajudar a encontrar um bom personal trainer

Robina Weermeijer / Unsplash Novo remédio retarda declínio cognitivo causado pelo Alzheimer

Um novo remédio para o Alzheimer apresentou resultados positivos na última fase de testes. O anticorpo monoclonal retardou o declínio cognitivo em 27%, informaram as farmacêuticas Biogen e Eisai, responsáveis pelo medicamento.

A droga, que está na fase 3 de um ensaio clínico global, também reduziu os níveis de amiloide no cérebro, uma proteína que é uma das responsáveis pelo Alzheimer. Além disso, produziu efeitos positivos na cognição e na capacidade de desempenho diário de tarefas quando comparado com um placebo.

O estudo envolveu cerca de 1.800 pacientes com Alzheimer em estágio inicial. Cerca de 21% dos tratados com o novo medicamento apresentaram edema cerebral ou sangramento cerebral visível em exames de imagem, um efeito colateral associado a medicamentos desse tipo. Menos de 3% desses pacientes tiveram casos sintomáticos.

A Food and Drug Administration, dos Estados Unidos, já está considerando a aprovação condicional do lecanemab.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE