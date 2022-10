Redação EdiCase 7 erros na hora do banho que prejudicam a saúde

Após um dia cansativo, tomar banho pode ajudar a relaxar o corpo, aliviar o estresse e promover bem-estar. Além disso, esse ritual de higiene também é fundamental para eliminar germes e prevenir doenças. No entanto, essa atividade simples pode ser realizada de maneira incorreta e prejudicar a saúde do corpo. Veja abaixo os principais erros cometidos na hora do banho e saiba como evitá-los.

1. Utilizar a mesma esponja de banho

As buchas e esponjas de banho são itens comuns no chuveiro de grande parte das pessoas, que acreditam que o produto é benéfico para a pele, mas, na verdade, o efeito é o contrário. “O uso de esponjas de banho prejudica a saúde da pele , removendo o manto hidrolipídico que é uma proteção natural importante para manter o tecido hidratado”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Por causa disso, segundo a médica, o uso frequente das buchas pode tornar a pele mais ressecada e suscetível a alergias e infecções, “principalmente pelo fato de as esponjas serem um meio propício para proliferação de fungos e bactérias devido à umidade do banheiro”.

2. Escovar os dentes no banho

Escovar os dentes no banho é um hábito comum para a maioria das pessoas. O problema, como explica o Dr. Hugo Lewgoy, cirurgião-dentista e doutor pela USP, é que, no banho, a escovação é realizada no piloto automático. “Isso faz com que as pessoas se acomodem e perpetuem imperfeições na técnica de escovação que podem prejudicar a limpeza e, consequentemente, a saúde oral”, alerta o especialista.

Realize a higiene bucal corretamente

Caso opte por realizar esse hábito no banho, é importante prestar bastante atenção no que está fazendo. “A escovação deve ser realizada dente a dente com movimentos circulares rápidos e sem força. A cabeça da escova deve ficar inclinada em um ângulo de aproximadamente 45º em relação à superfície dos dentes, com metade das cerdas posicionadas sobre a gengiva. É interessante que a escova possua um cabo oitavado e um design que favoreça a angulação correta […]”, explica o Dr. Hugo Lewgoy.

3. Usar o mesmo sabonete no corpo todo

Pensando que são produtos equivalentes, muitas pessoas utilizam os sabonetes corporais e faciais de forma intercambiável na hora do banho, o que pode trazer consequências para a saúde da pele. “A pele de diferentes regiões possui características e necessidades específicas. Por isso, o recomendado é que você tenha dois sabonetes diferentes: um para o corpo e outro para o rosto”, explica a dermatologista Dra. Paola Pomerantzeff, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Efeitos negativos

De acordo com a médica, o pH do sabonete corporal não é compatível com a pele do rosto. “Logo, se utilizado nessa região, pode causar desidratação e, em seguida, efeito rebote. E o mesmo vale no caso contrário, já que, por ser mais suave, o sabonete facial pode não ser eficaz na remoção de sujidades e oleosidade do corpo”, acrescenta.

Sabonete para o rosto

No caso do rosto, é importante que o produto seja específico para seu tipo de pele. Por exemplo, peles oleosas e acneicas devem optar por produtos capazes de controlar a produção de oleosidade, enquanto para peles mais secas e sensíveis é recomendado o uso de um produto capaz de higienizar suavemente enquanto hidrata.

4. Higienizar a barba com xampu para cabelos

Um erro muito comum que os homens com barba cometem é utilizar xampus para cabelo para higienização da barba. “Usar xampu de cabelo para higienizar a barba pode promover o ressecamento da pele e dos fios, favorecendo a quebra e a coceira e prejudicando seu crescimento, além de também estimular a produção de oleosidade com consequente surgimento de caspa na região”, explica o dermatologista Dr. Abdo Salomão Jr., membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia. Por isso, é importante utilizar produtos específicos para a higienização da região da barba.

5. Esfoliar a pele em excesso

Segundo a Dra. Paola Pomerantzeff, o esfoliante tem como objetivo realizar uma higiene profunda e eficaz da pele, desobstruindo os poros e removendo células mortas, impurezas e excesso de oleosidade para torná-la limpa, suave e radiante.

“Além de promover uma renovação do tecido cutâneo com consequente melhora na textura, o uso de esfoliante facial semanal ou quinzenal ainda costuma contribuir para a prevenção e diminuição de cravos e espinhas”, diz a médica. O problema é que muitas pessoas abusam do esfoliante, e o uso exagerado também contribui para retirar a proteção natural da pele, ainda mais quando o produto é formulado com grânulos maiores.

6. Tomar banho com água quente

Além do uso inadequado dos produtos para higienização, outro erro comum que pode causar o ressecamento da pele na hora do banho tem relação com a temperatura da água. “Pode até ser prazeroso, mas o banho longo e quente tende a deixar sua pele ainda mais seca. Por isso, o banho deve ser curto e na temperatura certa, mais intermediária”, diz a Dra. Mônica Aribi, dermatologista, sócia efetiva da Sociedade Brasileira de Dermatologia, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Dermatológica e International Fellow da Academia Americana de Dermatologia.

Aplicação de produtos após o banho

De acordo com a especialista, após o banho, é indicada a aplicação de produtos para hidratar a pele. “Aproveite os minutos depois do banho, em que a pele ainda está mais receptiva, e aplique uma camada leve de óleo corporal, seguida por um creme ou loção para o corpo. Isso vai ajudar os hidratantes a penetrar”, ensina.

Técnicas de hidratação

Para ajudar a prevenir o problema do ressecamento, vale a pena também potencializar a hidratação pós-banho da pele com técnicas como o Moisture Sandwiching ou Sanduíche de Hidratação. “O sanduíche de hidratação consiste na aplicação de camadas de produtos na pele úmida para reter a umidade na pele, evitar a perda de água transepidérmica e melhorar a hidratação”, explica Ludmila Bonelli, cosmiatra, especialista em dermatocosmética e diretora científica da Be Belle.

“Para realizar o Moisture Sandwiching, basta aplicar um sérum e um hidratante em creme na pele úmida, o que faz com que os ingredientes dessas formulações retenham a água que está na superfície da pele e mantenham a pele hidratada por mais tempo. […] A água termal também pode ser aplicada, antes do sérum, em um processo de hidratação de três etapas, para fornecer alguns minerais importantes para a pele desidratada”, destaca Ludmila Bonelli.

7. Lavar os cabelos de forma errada

Os cabelos também merecem atenção na hora do banho. E mesmo um hábito tão simples quanto higienizar os fios pode ser prejudicial se não realizado da maneira correta. “É importante evitar o uso de temperaturas muito altas na hora de lavar os cabelos, pois a água quente pode remover excessivamente a oleosidade natural e a barreira protetora do couro cabeludo, assim favorecendo o ressecamento e coceira”, explica a Dra. Jaqueline Zmijevski, dermatologista pela Sociedade Brasileira de Dermatologia.

Como aplicar o xampu nos cabelos

Segundo a médica, na hora de aplicar o xampu, é indicado concentrar-se no couro cabeludo. A espuma que escorre pelo comprimento dos fios é o suficiente para limpá-los, não há a necessidade de esfregá-los. “Aplicar o xampu diretamente nos fios também pode favorecer o ressecamento”, afirma.

Cuidado com o uso do condicionador

Também é necessário cuidado com o uso do condicionador. “O condicionador, por sua vez, não deve ser aplicado no couro cabeludo, apenas no comprimento do fio para auxiliar na reposição de lipídios, isto é, a gordura boa que o xampu removeu. Dessa forma, promovemos alinhamento dos fios e controle do frizz”.

