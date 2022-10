Redação EdiCase 9 cuidados importantes com os cabelos infantis

O cuidado com o couro cabeludo é essencial, independentemente da idade. No caso das crianças, em especial, precisa de atenção redobrada, pois essa região é mais sensível que a de um adulto. Inclusive, além dos cuidados na rotina, os pequenos também podem fazer tratamentos capilares fora de casa, desde que sejam em locais especializados.

“A melhor maneira de evitar cabelos não saudáveis é ensinar às crianças hábitos saudáveis para cuidar dos fios. Dessa forma, os pais estão ajudando a prevenir danos nos cabelos dos pequenos”, afirma Sandra Perondi, diretora técnica e tricologista da Mais Cabello, rede que atualmente oferece os protocolos Detox Kids e o Nutritherapy Kids.

A seguir Sandra Perondi compartilha dicas de como cuidar do couro cabeludo do seu filho(a).

1. Faça massagem no couro cabeludo

A massagem aumenta a circulação sanguínea e, por sua vez, ajuda a fortalecer os folículos capilares. Para aproveitar essa técnica na criança, use um blend de óleos naturais enquanto massageia a região para hidratar ao mesmo tempo. É indicado realizar uma massagem de 5 minutos no couro cabeludo, pelo menos uma vez por semana. Além de ser um bom spa para a criança, é muito relaxante.

2. Evite penteados apertados

Penteados apertados podem danificar o couro cabeludo e os fios, além de fazer com que as crianças puxem os cabelos para arrancar o penteado devido ao incômodo, o que também não é bom. Opte por usar penteados que não são muito apertados contra o couro cabeludo.

3. Utilize produtos capilares suaves

Para evitar caspa no couro cabeludo é importante usar produtos para cabelos mais adequados. Usar produtos leves hidratantes, com conceito mais natural, base de extratos vegetais, óleo vegetal, por exemplo, é uma boa maneira de hidratar sem ser muito pesado ou arriscar o acúmulo excessivo de produtos no couro cabeludo e fios.

4. Evite tratamentos químicos severos e calor

Não é recomendado utilizar alisamentos infantis ou relaxantes em seus filhos. Esses produtos químicos severos podem deixar queimaduras no couro cabeludo e, geralmente, não são boas práticas para cuidar da saúde capilar.

No entanto, não são apenas os relaxantes que devem ser evitados. Alisar os cabelos da criança regularmente e usar calor excessivo também pode ser prejudicial ao couro cabeludo. Evite alisar os cabelos do seu filho antes da adolescência. Deixar os fios em seu estado natural o maior tempo possível é a melhor maneira para o couro cabeludo amadurecer organicamente com a tensão mínima.

5. Examine regularmente o couro cabeludo

Os sinais comuns de problemas no couro cabeludo incluem coceira, irritação, vermelhidão, queda de cabelos e muitos outros. Examinando a região e os cabelos do seu filho rotineiramente você consegue notar qualquer alteração. A prevenção é sempre melhor do que a cura.

6. Use shampoo regularmente

Sabemos que as crianças brincam muito. Por isso, lavar regularmente os cabelos ajuda a limpar o couro cabeludo dos produtos e remove qualquer processo descamativo, suor e poeira que possam estar presentes.

7. Utilize condicionadores suaves

Depois de lavar os cabelos do seu filho, siga com um condicionador mais suave para ajudar a pentear e colaborar com a maciez dos fios. O shampoo limpa o couro cabeludo, enquanto o condicionador hidrata os fios. Isso é particularmente importante para os cabelos que são naturalmente mais secos e, portanto, precisam de ajuda extra para manter-se maleável.

8. Fique atento a alimentação

Tudo o que ingerimos inevitavelmente afetará o desempenho do nosso corpo. Então, sim, como você está alimentando seus filhos pode fazer a diferença na saúde do couro cabeludo. Desenvolver um hábito regular de alimentar as crianças, refeições bem equilibradas que incluem alimentos densos em nutrientes, como frutas e vegetais integrais, definitivamente vale o esforço extra. Ensiná-las a comer corretamente vai atendê-las bem fisicamente, mentalmente e emocionalmente quando crescerem.

9. Considere outras condições pré-existentes

Embora o couro cabeludo seja considerado parte dos cuidados capilares, ele é composto por pele. Assim, se seu filho tem condições pré-existentes, como descamação e dermatite, que tornam a pele seca ou oleosa, esses problemas também podem se manifestar nesta região. Se esse for o caso, você pode precisar criar uma rotina de cuidados capilares mais personalizados.

Tenha mais atenção ao tipo de ingredientes nos produtos que você está usando nos cabelos dos pequenos. Alguns ingredientes como parabenos, sulfatos, petrolatos, corantes e fragrância sintética podem piorar a condição do couro cabeludo.

Neste caso, produtos simples, com poucos ingredientes e com o conceito mais natural , como derivado de extratos vegetais, óleos essenciais e vegetais, podem ser uma boa opção. Além disso, consultar um especialista é sempre recomendado para evitar qualquer alteração mais severa preexistente na área.

Por Jessica Fanaia

Fonte: IG SAÚDE