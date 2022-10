Redação EdiCase Alongamentos para evitar ou aliviar a dor no ombro

A dor no ombro é um problema comum e que pode ser causado por diversos fatores, tais como: bursite, tendinite e artrite. Ela também pode ser resultado de noites mal dormidas, estresse, sedentarismo e má postura. No atual ritmo de vida que boa parte das pessoas ativas levam, esse tipo de dor provavelmente vai aparecer em algum momento.

Causas e prevenção

A dor no ombro pode surgir em qualquer idade. Normalmente, é mais comum em jovens atletas que utilizam a articulação em excesso, como jogadores de tênis ou ginastas, e em idosos , devido ao desgaste natural da articulação.

“Para identificar a causa exata da dor e o seu tratamento, é necessário consultar um especialista e realizar alguns exames, mas, se a ideia é evitar as dores e tentar mantê-las o máximo de tempo longe do seu corpo, a dica que dou para os meus pacientes é se manter ativo”, explica o fisioterapeuta pela PUC-Campinas, diretor clínico do ITC Vertebral e do Instituto Trata, Bernardo Sampaio. Ainda segundo ele, manter o corpo em movimento oferece apenas benefícios e não há contraindicações.

Alongamentos para praticar

A seguir, confira alguns movimentos leves, listados por Bernardo Sampaio, para prevenir ou minimizar a dor nos ombros. Eles podem ser realizados por qualquer pessoa, em qualquer lugar!

Movimento do “sim”

Com as costas retas, abaixe o queixo até que ele encoste ou chegue próximo da região do colo, não dobre e nem force os ombros para isso. Mantenha a posição por 30 segundos. Faça uma pausa para relaxar por 10 segundos e repita o processo quantas vezes quiser.

Movimento do “não”

Com os ombros retos e relaxados, gire lentamente a cabeça para a esquerda e fique na posição por 30 segundos. Você irá sentir alongar a região lateral do pescoço e uma parte do ombro . Feito isso, retorne à posição inicial e repita o processo para o outro lado.

Giro dos ombros

Esse é um ótimo exercício para aquecer o corpo. “Fique em pé, com as pernas abertas na linha do quadril e com os joelhos flexionados, gire os ombros para trás por 10 vezes seguidas. Feito isso, ainda na mesma posição, repita a mesma série de exercícios girando os ombros para frente. Você pode fazer exercício até três vezes ao dia se for preciso”, explica Bernardo Sampaio

Alongamento borboleta

Deite-se em uma superfície confortável e coloque as duas mãos na nuca, com os cotovelos para cima vá abrindo os braços lateralmente até que eles toquem o chão. Repita o movimento por 30 segundos.

Egípcios

Com as pernas levemente abertas, erga os braços na altura dos ombros e com as palmas viradas para baixo incline o tronco para um lado, agora mova a palma das mãos para cima e gire lentamente o ombro para fora. Ao mesmo tempo, puxe a palma da mão do outro braço para cima, girando o seu ombro para dentro. Feito isso, troque de lado. Repita por um minuto o movimento.

Benefícios desses alongamentos

Segundo o fisioterapeuta, esses exercícios e alongamentos vão ajudar no alívio da tensão nos ombros evitando que a dor se instale. “Além disso, fortalecer a musculatura do ombro e das costas também faz parte de um programa de prevenção de lesões. E, se a dor permanecer ou se intensificar, o ideal é procurar um fisioterapeuta para avaliar se a situação não está relacionada a doenças graves, problemas cardíacos ou respiratórios”, conclui Bernardo Sampaio.

Por Julia Vitorazzo

Fonte: IG SAÚDE