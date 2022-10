Ampliação da validade de vacina da Pfizer é autorizada pela Anvisa

Myke Sena/ MS Vacina da Pfizer em doses para crianças

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ) autorizou nesta segunda (10) a ampliação do prazo de validade de vacinas Comirnaty ( Pfizer / Wyeth ) contra a covid-19 . Segundo o órgão, o prazo será de 15 meses para o imunizante destinado a adultos, que é identificado com a tampa roxa.

A Anvisa informou que a medida vale para vacinas com validade inicial de nove e 12 meses, que passarão a ter seis e três meses adicionais, respectivamente.

A medida foi feita a partir da aprovação da gerência de produtos biológicos da agência.

“Também foi considerado que as medidas indicadas pela empresa Pfizer/Wyeth permitem a manutenção da rastreabilidade e identificação quanto ao prazo de validade dos lotes já distribuídos da vacina”, afirmou o órgão.

A vacina Comirnaty na versão pediátrica (tampas laranja e vinho) não tiveram alterações e continuam com prazo de validade de 12 meses.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE