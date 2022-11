Brasil confirma 6,9 mil casos de covid-19 em 24 horas

Redação EdiCase Veja como medir a pressão arterial em casa

A hipertensão é uma doença que, na maioria das vezes, não apresenta sintomas. Por isso, uma das formas de verificar anormalidade é por meio do exame para medir os valores da pressão arterial. Geralmente, tal exame é realizado por meio de um aparelho chamado esfigmomanômetro ou tensiômetro. Ele é enrolado ao redor do braço, e o médico pressiona uma bomba que enche o aparelho de ar.

Verificação da pressão arterial

Segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia (SBC), para realizar a medida da pressão arterial em casa, são indicados os aparelhos eletrônicos devidamente validados, calibrados e preferencialmente de braço. Ainda para a monitorização residencial, de acordo com as Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, da SBC, classifica-se hipertensão arterial quando a pressão está igual ou maior que 130 mmHg por 80 mmHg.

Como medir a pressão em casa?

O ideal é que a pressão seja medida por um profissional médico ou da área de saúde, habilitado para tal procedimento. Porém, os passos a seguir, listados pelas cardiologistas Dra. Isa Bragança e Dra. Marly Uellendahl, ajudarão você a realizar o procedimento em casa:

1. Ache sua pulsação

Pressione levemente os dedos indicador e médio no centro do braço, no lado contrário do cotovelo. Caso não consiga localizar sua pulsação , coloque a cabeça do estetoscópio ou a almofada do medidor na mesma região.

2. Ajuste a almofada no seu braço

Coloque a cabeça do estetoscópio acima da artéria do braço. Ponha o estetoscópio no ouvido para ouvir o som.

3. Monitor manual

Segure o medidor de pressão na mão esquerda e a bomba na direita. Infle a almofada apertando a bomba com sua mão direita. Você poderá ouvir seu coração com o estetoscópio. Observe o relógio. Continue inflando a almofada até o monitor ler 30 pontos (mmHg) acima da pressão sistólica esperada.

Neste ponto, você poderá ouvir seu pulso no estetoscópio. Mantenha o olho no monitor. Abra a válvula de ar no sentido anti-horário. A cada batimento cardíaco, o monitor deverá cair 2 ou 3 pontos. Ouça a primeira pulsação, que é a pressão sistólica. Continue soltando a almofada e ouça até o som desaparecer. Quando ele sumir, você terá a pressão diastólica. Solte completamente a almofada.

4. Monitor digital

Segure a bomba com a mão direita, ligue e infle a almofada apertando a bomba com a mão direita. Seu aparelho também pode inflar a almofada automaticamente. Observe o monitor.

Continue inflando a almofada até a leitura 30 pontos (mmHg) acima do valor esperado e observe o monitor, pois sua pressão aparecerá. Espere por um bip longo. Isso significa que a medição está completa. Caso não meça corretamente, espere pelo menos 1 minuto para medir novamente.

Atenção: pelo menos uma vez por ano, leve seu aparelho ao médico para verificar se ele está medindo a pressão corretamente.

Cuidados ao medir a pressão

Algumas características de preparo e procedimento são determinadas nas Diretrizes Brasileiras de Hipertensão Arterial – 2020, como não estar com a bexiga cheia; não praticar exercícios físicos há, pelo menos, 60 minutos do exame; não ingerir bebidas alcoólicas, café ou alimentos; e não fumar nos 30 minutos anteriores ao exame.

