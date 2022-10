Brasil recebe o primeiro lote de vacinas contra a varíola dos macacos

Redação EdiCase Entenda por que o corpo dói depois da atividade física

As dores musculares podem apresentar diversas origens, desde as traumáticas, decorrentes de esforço excessivo de determinado grupo muscular, até lesões e inflamações da fibra muscular. As dores musculares mais comuns são decorrentes do uso excessivo do grupo muscular, causadas por exercício físico ou trabalho intenso, e ocorrem quando o corpo perde a capacidade de oxigenação das fibras musculares.

Dor após atividade física

De acordo com o Dr. Juliano Wada, especialista em osteopatia, é comum que as pessoas sintam dor após o aumento da intensidade da atividade física. Essa dor muscular está relacionada com a liberação de ácido lático, uma substância que causa fadiga e alterações rítmicas da contração muscular. “As microlesões musculares também desencadeiam dores inflamatórias musculares, por isso deve-se iniciar o treino de forma progressiva com um bom acompanhamento profissional”, aconselha o osteopata.

Período de condicionamento

Todas as pessoas que iniciam a prática de exercícios físicos podem sentir algum grau de dor, pois está realizando um esforço além do habitual. “Isto demonstra que a musculatura necessita de um período de condicionamento. O condicionamento significa que ocorre uma oxigenação adequada das fibras musculares sem a necessidade de geração de energia anaeróbia”, explica o reumatologista Dr. Nilton Salles. Segundo ele, sempre que se aumenta a carga de exercícios “pode haver sintomas semelhantes, mas nem sempre isto significará um problema, podendo apenas ser um período de adaptação”.

Consequências do excesso de atividade física

O reumatologista alerta que quando a dor se manifesta de forma persistente após o exercício, pode ser sinal de alguma lesão. Se isto ocorrer deve-se procurar um médico para uma avaliação do problema. “Existem, por exemplo, pessoas despreparadas que exageram na atividade física inicial e podem apresentar dor muscular persistente e urina escurecida. Isso é chamado de rabdomiólise, ou seja, a lesão das fibras musculares com liberação de enzimas na corrente sanguínea que devem ser filtradas pelo rim. Se a lesão for muito extensa pode ocorrer sobrecarga e, até mesmo, insuficiência renal, com necessidade de hemodiálise”, exemplifica o Dr. Nilton Salles.

Por esses motivos é fundamental o acompanhamento de profissionais capacitados para a orientação de atividades físicas, além de cuidados básicos com a saúde, como manter a hidratação adequada, principalmente na fase inicial ou de transição de carga, para evitar a sobrecarga renal. É importante saber que a rabdomiólise pode ocorrer também por causas infecciosas, metabólicas e tóxicas.

Fonte: IG SAÚDE