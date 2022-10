Brasil registra 5.986 novos casos de covid-19 em 24 horas

As secretarias estaduais e municipais de Saúde registraram 5.986 novos casos de covid-19, em 24 horas em todo o país. De acordo com os órgãos, foram confirmadas também 218 mortes por complicações associadas à doença no mesmo período.

Os dados estão no boletim do Ministério da Saúde divulgado neste sábado (1º). Das 27 unidades da federação, 10 não atualizaram os dados.

Com as informações deste sábado, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus durante a pandemia soma 34.678.510.

O número de casos em acompanhamento de covid-19 está em 134.766. O termo é dado para designar casos notificados nos últimos 14 dias que não tiveram alta e nem resultaram em óbito.

Desde o início da pandemia, o total de óbitos alcançou 686.254. Ainda há 3.203 mortes em investigação. As ocorrências envolvem casos em que o paciente faleceu, mas a investigação se a causa foi covid-19 ainda demanda exames e procedimentos complementares.

Até agora, 33.857.490 pessoas se recuperaram da covid-19. O número corresponde a pouco mais de 97% dos infectados desde o início da pandemia.

Aos sábados, domingos e segundas-feiras, o número registrado diário tende a ser menor pela dificuldade de alimentação dos bancos de dados pelas secretarias municipais e estaduais de Saúde. Às terças-feiras, o quantitativo, em geral, é maior pela atualização dos casos acumulados nos fins de semana.

Estados

Segundo o balanço do Ministério da Saúde, no topo do ranking de estados com mais mortes por covid-19 registradas até o momento estão São Paulo (174.795), Rio de Janeiro (75.695), Minas Gerais (63.780), Paraná (45.348) e Rio Grande do Sul (41.089).

Já os estados com menos óbitos resultantes da pandemia são Acre (2.029), Amapá (2.163), Roraima (2.173), Tocantins (4.204) e Sergipe (6.436).

Vacinação

Até este sábado, o vacinômetro do Ministério da Saúde apontava que um total de 483.418.315 doses de vacinas contra covid-19 foram aplicadas no país, desde o início da campanha de imunização. Destas aplicações, 179,8 milhões são primeira dose, 161,3 milhões, segunda e 4,9 milhões, dose única. A dose de reforço foi aplicada em mais de 98,8 milhões de pessoas e a segunda dose extra ou quarta dose, em pouco mais de 33,6 milhões. O painel registra ainda 4,8 milhões de doses como “adicionais”, que são aquelas aplicadas em quem tinha recebido o imunizante da Janssen, de dose única.