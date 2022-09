Redação EdiCase Conheça 3 fatores que aumentam a fadiga

Pesquisas indicam que 9 em cada 100 pessoas sentiram, sentem ou irão sentir algum cansaço excessivo por mais de 6 meses ao longo de suas vidas. A maioria das pessoas com fadiga, exaustão, estafa e esgotamento tem seus níveis de atividade geral bastante prejudicados. Muitos pacientes possuem quadro depressivo associado, mesmo que em níveis discretos.​

O médico nutrólogo Dr. Ronan Araújo explica que a fadiga pode possuir diversas causas. Algumas vezes, são consequência de excesso de esforço físico, mental ou até mesmo devido à pressão do trabalho, ou estudos. No entanto, na maior parte dos casos, ela se dá em consequência do estilo de vida do paciente. Considerando isso, o especialista lista os três principais causadores da fadiga. Confira!

1. Sedentarismo

O cérebro muitas vezes tende a boicotar a pessoa para não sair da famosa ‘zona de conforto’. Dessa forma, iniciar alguma atividade ou exercício físico pode ser um grande desafio. As pessoas permanecem cada vez mais horas sentadas, seja na frente de computadores no trabalho, no tempo de descanso ou, ainda, na frente da TV ou no celular.

“Além dos prejuízos nos aspectos físicos, como o desenvolvimento de fadiga crônica, aumento do risco para doenças crônicas, por exemplo, diabetes e hipertensão, o sedentarismo também está associado ao risco de desenvolver depressão e transtornos de ansiedade”, alerta o Dr. Ronan Araujo.

2. Sono desregulado

Quando não temos uma boa noite de sono, nosso corpo pode vir a apresentar sinais de sonolência , fadiga, falta de concentração/foco, irritação e estresse. O organismo se fragiliza de tal forma que fica mais suscetível à ação de vírus e bactérias causadores de gripes, resfriados e doenças crônicas. De acordo com o especialista, um terço da população está dormindo 2 a 3 horas a menos do que o necessário, e uma parte, até menos do que isso.

“Um sono de má qualidade e não reparador, além de ser causador da fadiga, pode gerar diversos outros problemas para a saúde, por exemplo, comprometer o sistema imunológico, aumentar problemas de memória, diminuir o foco e a concentração até mesmo em atividades simples, descontrolar o apetite, prejudicar a aparência e reduzir o tecido cerebral”, ressalta o médico.

3. Dieta desequilibrada

Além das atividades realizadas diariamente, a alimentação também contribui para o cansaço físico e mental. Excesso de carboidratos, deficiência de proteínas , excesso de gorduras, açúcares refinados e uma dieta deficiente em vitaminas e minerais, podem aumentar a fadiga. O Dr. Ronan Araújo destaca que a má alimentação sobrecarrega o sistema digestivo, inflama o corpo e subtrai consideravelmente a energia do organismo.

Como acabar com a fadiga?

Para amenizar os sintomas da fadiga é necessário realizar mudanças no hábito de vida. Confira:

Praticar atividade física;

Melhorar a qualidade do sono;

Optar por uma alimentação mais equilibrada e saudável;

Realizar consultas regulares com o médico nutrólogo;

Fazer técnicas de relaxamento, como meditação.

Por Gabriela Dallo

Fonte: IG SAÚDE