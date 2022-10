Covid-19: Brasil tem 8.283 casos confirmados e 83 mortes em 24 horas

Redação EdiCase Consumo regular de frutas favorece a saúde física e mental

As frutas, quando consumidas regularmente, ajudam a prevenir problemas de saúde e melhoram o desempenho físico e, até mesmo, mental. “Geralmente, frutas inteiras são boas fontes de fibra e devem ser inseridas diariamente em um plano alimentar equilibrado, variado e o mais natural possível”, explica a Dra. Marcella Garcez, diretora e professora da Associação Brasileira de Nutrologia (ABRAN).

As frutas cítricas, como limão, laranja e tangerina, por exemplo, são ricas em vitamina C, previnem o escorbuto e têm um papel importante na absorção do ferro, prevenindo a anemia. Além disso, também são fontes de bioflavonoides, conhecidos como limonoides, que juntamente com a vitamina C ajudam a reduzir o risco de doenças crônicas e aumentam as defesas do sistema imunológico.

Frutas e o bem-estar mental

De acordo com um estudo publicado no British Journal of Nutrition, quanto mais frequente o consumo de frutas, menor o risco de depressão . Nele, foram entrevistados 428 adultos e analisada a relação entre o consumo de frutas, legumes, lanches doces e salgados e a saúde psicológica.

“Quanto mais frequentemente as pessoas comiam frutas , menor a pontuação para depressão e maior para o bem-estar mental. As pessoas que comem frutas com frequência são mais propensas a relatar maior bem-estar mental positivo e são menos propensas a relatar sintomas de depressão do que aquelas que não comem”, diz a Dra. Marcella.

Alimentos que contribuem para a saúde mental

Segundo a médica, os nutrientes encontrados em alimentos saudáveis trabalham para fazer com que o cérebro produza serotonina, popularmente conhecido como hormônio do bem-estar . “O triptófano, aminoácido essencial para a síntese de serotonina, principal neurotransmissor relacionado ao humor e bem-estar, está presente em muitos alimentos, tanto de origem vegetal como animal, entre eles as frutas banana e abacate”, explica.

Prontas para o consumo

É muito comum ouvirmos que uma mesa saudável deve conter a maior variedade de cores possível e, grande parte delas, está presente nas frutas. “Tanto as frutas quanto os vegetais são ricos em antioxidantes, fibras e micronutrientes essenciais que promovem a função cerebral ideal, mas uma parte desses nutrientes pode ser perdida durante o cozimento. Essa é uma vantagem das frutas”, diz a médica.

Vantagem do hábito de comer frutas

O consumo de frutas não é a solução para doenças mentais. No entanto, é algo que pode, sim, contribuir para o tratamento e o bem-estar físico e mental. “É possível que mudar o que comemos seja uma maneira realmente simples e fácil de melhorar nosso bem-estar mental. No geral, definitivamente vale a pena tentar adquirir o hábito diário de escolher e consumir algo da fruteira”, finaliza.

Fonte: IG SAÚDE