Covid longa: 18 meses depois, 48% não se sentem totalmente recuperados

Redação EdiCase Saiba como as saladas contribuem para a perda de peso

As saladas são poderosas aliadas de quem busca perder peso de maneira saudável. Além de gerar saciedade, verduras e legumes fornecem nutrientes fundamentais para um bom funcionamento do organismo. De acordo com a nutricionista Solange Ventura, os vegetais são fontes de vitaminas e sais minerais.

“As saladas são importantes no cardápio diário, não somente para quem quer perder peso, pois proporcionam uma alimentação leve, nutritiva e saudável. As folhas e vegetais são alimentos ricos em fibras, que contribuem para o bom funcionamento do intestino”, explica.

Saladas proporcionam saciedade

Além de possuir diversos benefícios, as saladas são fáceis de preparar. Inclusive, quando feitas da maneira correta, podem ser muito saborosas, evitando o consumo de guloseimas ao longo do dia. “O consumo das saladas, principalmente no caso das folhas, é importante para o controle de peso, pois tem grande capacidade de saciedade, quando ingeridas em boa quantidade, e são pobres em calorias”, confirma a nutricionista.

Como consumir as saladas?

O ideal é que você escolha boas opções de verduras e legumes – se possível, com a orientação de um nutricionista – e consuma no momento certo. “A salada é a refeição ideal para quem busca perder alguns quilos extras. Consuma como entrada, assim ela aumenta a saciedade e reduz o consumo dos alimentos que engordam mais”, indica a profissional.

Cuidado com os acompanhamentos

Para que a salada possa contribuir para a redução do peso e melhorar o funcionamento do corpo, é preciso ter cuidado com os molhos e outros itens que são servidos com ela. Por isso, a nutricionista Solange Ventura diz quais alimentos devem ser evitados:

Não abuse do azeite, apesar de saudável, é calórico;

É importante também ter cuidado com os acompanhamentos como molhos à base de maionese, creme de leite, queijos, molhos prontos etc., são calóricos e ricos em sódio;

como molhos à base de maionese, creme de leite, queijos, molhos prontos etc., são calóricos e ricos em sódio; Prefira os molhos que são à base de iogurte (de preferência desnatado ou semidesnatado), mostarda e laranja, feitos em casa;

Devem ser evitados croutons.

Inclua outros alimentos na sua rotina

Apesar de todas as vantagens, uma refeição não deve ser composta apenas por saladas. “Para ter uma alimentação equilibrada , devemos incluir na nossa dieta todos os grupos de alimentos como os construtores, que são as proteínas, reguladores, as folhas, legumes e frutas, energéticos e os carboidratos”, adverte Solange Ventura.

Fonte: IG SAÚDE