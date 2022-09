Pexels Duas xícaras de café por dia ajudam a evitar doenças cardíacas

Beber duas a três xícaras de café por dia está, segundo um novo estudo, pode estar associado a um menor risco de doenças cardiovasculares em comparação com evitar a bebida. É o que mostra o estudo publicado no European Journal of Preventive Cardiology.

Esta pesquisa examinou as associações entre tipos de café e arritmias, doenças cardiovasculares e morte usando dados de um banco de dados de saúde no Reino Unido.

Os cientistas recrutaram adultos entre 40 e 69 anos de idade. A doença cardiovascular foi composta por doença cardíaca coronária, insuficiência cardíaca congestiva e acidente vascular cerebral isquêmico.

O estudo incluiu 449.563 participantes livres de arritmias ou outras doenças cardiovasculares no início da pesquisa. A idade mediana foi de 58 anos e 55,3% eram mulheres. Os participantes preencheram um questionário perguntando quantas xícaras de café bebiam por dia e se geralmente bebiam café instantâneo, moído (como cappuccino ou café filtrado) ou descafeinado.

Um total de 27.809, ou 6,2%, participantes morreram durante o acompanhamento, que levou 12 anos. Todos os tipos de café foram associados a uma redução na mortalidade.

A maior redução de risco observada com duas a três xícaras por dia, que em comparação com não beber café, foi associada a uma probabilidade 14%, 27% e 11% menor de morte para preparações descafeinadas, moídas e instantâneas, respectivamente.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE