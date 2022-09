Redação EdiCase Eczema: saiba o que é e quais são os sintomas da doença na pele

O eczema é um tipo de dermatose, isto é, um conjunto de doenças da pele que se caracteriza por apresentar vários tipos de lesões. Pode ser agudo, subagudo ou crônico. A versão aguda tem lesões que começam com marcas avermelhadas com bolhinhas de água na superfície que, ao se romperem, eliminam um líquido claro, o que caracteriza a fase subaguda do eczema. Na fase crônica, a secreção começa a secar, levando à formação de crostas.

Tipos de eczema

Existem diversos tipos de eczema, dependendo da causa. Veja abaixo quais são eles:

Eczema atópico ou dermatite atópica

É um eczema que aparece em áreas específicas do corpo e está associado à asma e à rinite. O eczema atópico, em geral, começa a partir do segundo mês de vida; pode aparecer em surtos e se manifestar por toda vida do paciente. Nesse tipo de eczema, o prurido é o sintoma mais importante. A causa é genética e imunológica. O tratamento depende da causa, mas geralmente é tópico. Além do tratamento específico, são importantes as orientações para prevenção, que são dadas ao paciente.

Eczema de contato ou dermatite de contato

Surge após o contato de material ou produto (alérgeno) na pele do indivíduo, por terem a capacidade de provocar um dano nas células da pele, ou gerarem uma reação alérgica do organismo contra elas. Nos dois casos, as reações se manifestam como ardência ou prurido.

Eczema por droga ingerida ou farmacodermia eczematosa

Ocorre quando o paciente ingere um medicamento que provoca uma reação tipo eczema na pele. Antibióticos, anti-inflamatórios e analgésicos são os mais frequentes.

Eczema numular

Caracteriza-se por placas de eczema, simétricas, distribuídas em várias partes do corpo e cuja causa é desconhecida.

Eczema de estase

Localizado em pernas, simétrico e associado a varizes de membros inferiores. ​

Formas de tratamento

No eczema de contato e farmacodermia, o principal tratamento é evitar o contato com o material que levou à formação do eczema. No eczema de estase, o tratamento da alteração circulatória ajuda a controlar o quadro eczematoso. Em todo caso, ao apresentar qualquer sintoma, lembre-se de procurar ajuda médica.

Betina Stefanello

Especialista em dermatologia pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD), pela Associação Médica Brasileira (AMB) e pelo Conselho Regional de Medicina do Estado do Rio de Janeiro.

Por dermatologista Betina Stefanello

Fonte: IG SAÚDE