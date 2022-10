Entenda a importância dos cuidados com a alimentação de crianças com artrite

Reproductive Health Supplies Coalition HIV: pesquisadores testam com sucesso novo tratamento para a doença

Uma equipe de pesquisadores do Hospital Universitário de Aarhus encontrou uma lacuna que pode ser muito importante na solução do vírus do HIV.

Embora não tenha sido possível encontrar uma cura ou uma vacina, o tratamento padrão de hoje é muito eficaz para manter a doença sob controle. Hoje, as pessoas com HIV recebem a chamada terapia antirretroviral, que suprime a quantidade de vírus no sangue e restaura parcialmente o sistema imunológico.

No entanto, se o tratamento padrão for descontinuado, a quantidade de vírus no sangue aumenta em semanas para o mesmo nível de antes do início do tratamento padrão. Isso ocorre porque o HIV se esconde no genoma de algumas das células imunes do corpo.

No novo estudo, os pesquisadores estudaram os efeitos de dois tipos de medicamentos experimentais em pessoas recentemente diagnosticadas com HIV.

Os participantes foram randomizados em quatro grupos, todos os quais receberam o tratamento padrão. Um grupo também recebeu o medicamento Romidepsin, que tem como objetivo evitar que o vírus se escondesse nas células imunológicas do corpo, enquanto outros receberam anticorpos monoclonais contra o HIV, que podem eliminar as células infectadas e fortalecer o sistema imunológico.

Um terceiro grupo recebeu o tratamento padrão sem medicamento experimental, enquanto o grupo final recebeu uma combinação do tratamento padrão e os dois tipos de medicamento experimental.

Segundo os pesquisadores, os anticorpos monoclonais ajudam o sistema imunológico a reconhecer e matar as células infectadas. Além disso, os anticorpos também se ligam em grandes complexos aos vírus que acabam nos gânglios linfáticos, onde, entre outras coisas, estimulam a capacidade de certas células do sistema imunológico de desenvolver imunidade ao HIV.

O estudo dinamarquês já atraiu considerável atenção no exterior e aumentou o interesse em testes experimentais em pessoas com uma infecção por HIV recém-diagnosticada.

O grupo de pesquisa está trabalhando em um grande estudo a ser realizado em toda a Europa para otimizar o novo tratamento experimental.

Fonte: IG SAÚDE