Evento na Suécia reúne autoridades em diabetes do mundo

Estocolmo, na Suécia, é a sede do segundo maior congresso de diabetes do mundo, que começou nesta terça-feira (20). O European Association for the Study of Diabetes (EASD) apresentada estudos atualizados sobre a doença e novidades no tratamento.

Embora o diabetes seja o foco principal, outras doenças associadas ao controle glicêmico também são sendo abordadas, entre elas: obesidade, infarto, derrame, cirrose e insuficiência renal.

A reunião anual da EASD reúne as maiores autoridades que tratam e pesquisam sobre diabetes no mundo, entre eles brasileiros que são referência no assunto.

Temas importantes como uma possível cura do diabetes, insulina semanal, relação entre obesidade e diabetes, doenças do coração, além de novidades tecnológicas para o tratamento da doença, que afeta mais de 400 milhões de pessoas no mundo, estão sendo discutidas e apresentadas.

O EASD acontece até o dia 23 de setembro, em Estocolmo na Suécia.

