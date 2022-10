Haiti tem 7 mortes por cólera e autoridades temem volta da epidemia

Reprodução/Hospital São Luiz A cólera é uma doença que afeta o intestino delgado e é causada pela bactéria Vibrio cholerae,

Autoridades de saúde do Haiti confirmaram sete mortes por cólera foram confirmadas. Os casos fazem ressurgir o temor de que uma nova epidemia da doença possa se propagar pelo país. Em 2019, 10 mil pessoas morreram pela enfermidade no local.

Segundo o Ministério da Saúde local, foram detectados vários casos suspeitos na capital, Porto Príncipe, e outros lugares como no subúrbio costeiro de Cité Soleil.

Oministro da Saúde, Laure Adrien, informou em coletiva de imprensa neste domingo (2) que foram registradas sete mortes, mas que o número pode ser maior e que a pasta estaria estudando os casos para confirmar o número exato.

“A maioria das vítimas morreu em suas comunidades e não puderam ir aos hospitais”, disse Adrien.

Em nota, as autoridades de saúde informaram que estão tomando medidas para limitar a propagação do vírus, incluindo a investigação de outros possíveis casos positivos, enquanto começou uma campanha no país para aumentar a preocupação da população com a higiene.

A cólera é uma doença que afeta o intestino delgado e é causada pela bactéria Vibrio choler. Sua transmissão se dá normalmente pela água contaminada com as fezes de uma pessoa doente. Sendo assim, o acesso das populações à água potável é fundamental para evitar a propagação da doença.

