Hemorio registra queda de 25% no número de doações em setembro

Redação EdiCase Entenda como a alimentação e o peso interferem na fertilidade

A obesidade é uma doença crônica multifatorial, isto é, pode ser causada por diversos fatores. O sedentarismo e a alimentação inadequada, por exemplo, estão entre as causas desse problema. Além de oferecer outros riscos à saúde, a obesidade e uma dieta desequilibrada também podem prejudicar a fertilidade.

“Diversos estudos mostram o impacto negativo da obesidade na fertilidade do casal. Mulheres com sobrepeso têm cerca de 25% menos chances de engravidar e, aquelas com obesidade, apresentam queda na taxa mensal de gravidez de até 50% em relação às mulheres com a mesma idade e com peso normal”, afirma o Dr. Rodrigo Rosa, especialista em reprodução humana e diretor clínico da clínica Mater Prime, em São Paulo.

Segundo o médico, em relação à obesidade masculina, o impacto pode ser ainda maior. “Homens obesos apresentam diminuição de até 60% na fertilidade, pois a obesidade pode ocasionar baixa quantidade e qualidade do sêmen. No caso das mulheres, ainda há risco de desenvolver diabetes gestacional durante a gravidez, o que pode causar problemas de saúde ao filho”, afirma.

Peso inadequado oferece riscos à saúde

O peso inadequado também favorece o surgimento de doenças como diabetes e hipertensão, com influência direta sobre a fertilidade. “Nos homens, o excesso de gordura corporal prejudica a produção de testosterona, o que, além de reduzir o apetite sexual e causar dificuldades de ereção, também interfere na qualidade e quantidade de espermas. No geral, quanto maior o sobrepeso, menor é a qualidade, concentração e mobilidade do esperma”, ressalta o especialista.

“Já nas mulheres, o peso inadequado também interfere na produção dos hormônios sexuais femininos, principalmente o estrogênio, o que, consequentemente, atrapalha o processo de ovulação. E, nesse caso, não se trata apenas da obesidade, já que mulheres excessivamente magras, como quem sofre de anorexia, também têm menor chance de engravidar, além de possuírem um risco maior de entrar na menopausa precocemente.”

Cuidado com a alimentação

Para controlar o peso, o ideal é buscar auxílio profissional e começar a praticar exercícios físicos. Mas, além do peso, também é necessário se atentar ao que se come. “A alimentação influencia a maioria dos processos do organismo, afinal, é ela a responsável por fornecer os nutrientes necessários para que as células funcionem corretamente. E isso também vale quando o assunto é fertilidade. A falta de vitaminas e minerais, provenientes principalmente de frutas, vegetais e legumes, comprometem o bom funcionamento do organismo e, consequentemente, a fertilidade”, diz o médico.

Alimentos benéficos para a fertilidade

Para os casais que desejam engravidar, “existem alimentos que auxiliam na produção de hormônios envolvidos na fertilidade, como peixes, ovos e sementes, já que, por serem ricos em nutrientes como ômega 3 e selênio, contam com ácidos graxos responsáveis pelo funcionamento adequado dos órgãos reprodutores”, explica Rodrigo Rosa. Por fim, segundo o especialista, casais que tentam, mas não conseguem engravidar por um período de um ano devem procurar médicos especialistas em reprodução humana para investigar as possíveis causas.

Por Maria Cláudia

Fonte: IG SAÚDE