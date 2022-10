Influenza eleva casos de síndrome respiratória aguda em crianças

Reprodução: Wikipédia Febre maculosa é transmitida pela picada do carrapato-estrela infectado pelas bactérias Rickettsia rickettsii

A febre maculosa já provocou a morte de 22 pessoas no país. Destas, metade (11) foram registradas no estado de São Paulo. O Ministério da Saúde vem observando um aumento dos casos, sobretudo na região Sudeste.

A doença é transmitida pela picada do carrapato-estrela infectado pelas bactérias Rickettsia rickettsii , ou Rickettsia parkeri . A infecção pode se manifestar de forma leve ou grave. Entre os sintomas, estão febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, inapetência, desânimo, náuseas, vômito, diarreia, dor abdominal, dor muscular constante, inchaço e vermelhidão nas palmas das mãos e sola dos pés e gangrena nos dedos e orelhas.

Em casos mais graves, a infecção causa paralisia dos membros, com início nas pernas, e também dos pulmões, podendo levar a uma parada respiratória. Outras complicações mais sérias incluem inflamação do cérebro e insuficiência renal.

O diagnóstico precoce da febre maculosa é difícil, uma vez que os sintomas se assemelham aos de outras doenças, como leptospirose, dengue, hepatite viral e outras. Por isso, o Ministério da Saúde recomenda que a pessoa procure um médico assim que os primeiros sintomas aparecerem. Apenas um exame poderá confirmar se a pessoa tem ou não a doença.

Uma vez feito o diagnóstico, o paciente deve se tratar com o uso de antibiótico específico. A demora pode agravar o caso, podendo levar à morte. Por esse motivo, é tão importante procurar atendimento o quanto antes.

A febre maculosa pode ser contraída principalmente em áreas de mato e jardins, onde predominam os carrapatos. A principal orientação, portanto, é se proteger com roupas e calçados que tampem o corpo – calças, botas e blusas de manga comprida – ao caminhar em áreas arborizadas e usar repelentes que tenham ação contra carrapatos. Aos que têm animais domésticos, é importante ressaltar ainda que previnam os carrapatos nos pets, com a administração de antiparasitários.

Caso uma pessoa seja picada por um carrapato, ela não deve, sob hipótese nenhuma, esmagar o aracnídeo com as unhas, pois isso pode liberar bactérias e contaminar partes do corpo com lesões. A orientação é retirá-los com o auxílio de uma pinça.

Fonte: IG SAÚDE