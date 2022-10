O que pode ter acontecido com americana que fez preenchimento labial

Reprodução: TikTok Basia Query viralizou no TikTok ao postar um vídeo em que aparece com os lábios extremamente inchados

A americana Basia Query viralizou no TikTok ao postar um vídeo em que aparece com os lábios extremamente inchados após ela ter se submetido a um preenchimento labial . A reação começou a ocorrer algumas horas depois do procedimento. Ela afirmou à imprensa americana ter descoberto ser alérgica a lidocaína, um anestésico local.

Segundo o cirurgião plástico José Octávio Gonçalves de Freitas, presidente da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica Regional São Paulo (SBCP-SP) em entrevista ao iG , existem algumas hipóteses sobre o que pode ter acontecido com Basia. Ele acredita que ela pode, sim, ser alérgica a lidocaína — embora isso seja raro. O mais provável, no entanto, é que ela tenha tido um processo inflamatório decorrente de uma irritação, que é diferente de uma alergia. Uma terceira hipótese ainda é que o profissional que realizou o procedimento tenha aplicado produto em excesso.

Freitas explica que, enquanto a alergia é um processo orgânico, que não atinge somente o local afetado, a irritação é um processo que, na maioria das vezes, ocorre apenas localmente. Como, aparentemente, Bashia não teve manifestações orgânicas em outras partes do corpo, o mais provável é que ela tenha tido um processo irritativo a algum produto utilizado no procedimento, e não uma alergia.

“Quando uma pessoa alérgica a abelha é picada no lábio, por exemplo, ela fica com o lábio enorme, mas outras partes do corpo também apresentam reação, como pálpebras. O mesmo vale para outros tipos de alergia. Por isso, acredito que este não seja o caso dessa moça”, afirma.

De acordo com o cirurgião, não é de praxe realizar qualquer tipo de teste de alergia antes de procedimentos estéticos. O que o médico faz é uma anamnese, ou seja, um levantamento de histórico de alergia e outros problemas de saúde. Não houve, portanto, negligência nesse sentido.

Riscos do preenchimento labial

Para Freitas, o preenchimento labial é um procedimento invasivo, assim como outros. É preciso ter em mente que não é porque o procedimento requer o uso de uma agulha, e não de um bisturi, por exemplo, que ele não pode dar errado e ter efeitos negativos significativos.

Além de alergias e processos irritativos, outro risco decorrente do preenchimento labial são eventuais lesões e deformidades no local. Normalmente, explica o cirurgião, o preenchimento labial é realizado no contorno dos lábios, e não no lábio todo. Aplicar o preenchimento no lábio por completo, além de ser difícil, não costuma gerar resultados harmônicos.

Caso o profissional que realizou o procedimento tenha usado produtos conhecidos e seguros, como o ácido hialurônico, resultados negativos são totalmente reversíveis e podem ser ajustados dentro de três meses a um ano, dependendo do caso. Já se o produto utilizado for o PMMA (polimetilmetacrilato), por exemplo, os danos costumam ser permanentes.

O médico ressalta ainda a importância de escolher um profissional capacitado para realizar o procedimento estético desejado — e resolver eventuais problemas decorrentes dele. No caso do preenchimento labial, os profissionais indicados são cirurgiões plásticos e dermatologistas.

“Outra dica que eu dou é evitar excessos. Os procedimentos estéticos devem ressaltar a beleza que o paciente já tem, não transformá-lo em uma pessoa totalmente diferente”, diz.

