Pacientes e familiares têm longo desafio na manutenção da saúde mental

André Biernath – @andre_biernath – Da BBC News Brasil em Londres Anvisa aprova penúltima fase de testes de vacina nacional contra Covid

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) deu o aval para que a vacina contra a Covid-19 RNA MCTI CIMATEC HDT, desenvolvida na Bahia, avance para a segunda fase dos testes clínicos. Essa é a penúltima etapa antes da conclusão dos estudos. Caso os resultados sejam positivos, essa será a primeira vacina brasileira contra a doença.

Para dar o sinal verde à próxima etapa dos testes, a Anvisa analisou os dados da fase 1 dos estudos, além de informações dos estágios pré-clínicos em laboratório e com animais.

Agora, na segunda fase, o imunizante terá a imunogenicidade avaliada, que é a capacidade de estimular o sistema imunológico do indivíduo e induzir a produção de anticorpos e células de defesa. Ao fim, os resultados de ambos os grupos são comparados para se verificar o efeito do imunizante no sistema de proteção do corpo.

O estudo prevê a participação de 330 voluntários, homens e mulheres, de 18 a 65 anos, em diferentes regiões do Brasil. A vacina utiliza uma tecnologia semelhante à da adotada nas aplicações da Pfizer e da Moderna, aprovadas em diversos países do mundo: o RNA mensageiro.

Vacina mineira em estudo

Na semana passada, a Anvisa deu o aval para o início dos ensaios clínicos de uma outra candidata de vacina para a Covid-19 no Brasil. O imunizante foi desenvolvido por pesquisadores do Centro de Vacinas na Universidade Federal de Minas Gerais (CTVacinas – UFMG) em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).

A expectativa é que a fase 1 dos testes da vacina, chamada de SpiN-Tec, comece em novembro. Nessa primeira etapa, serão recrutados 432 voluntários entre 18 e 85 anos.

A nova aplicação será avaliada como uma dose de reforço e comparada à vacina desenvolvida pela Oxford/AstraZeneca. A tecnologia utilizada é chamada de proteína recombinante, que utiliza em sua formulação os antígenos do vírus, como a proteína S, para despertar a resposta imune.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE