Redação EdiCase Pilates traz diversos benefícios para crianças e adolescentes

Houve um tempo em que as crianças e adolescentes gostavam de jogar bola, de brincar de esconde-esconde, pega-pega, queimada, pular corda, bambolê. Hoje, a maioria se diverte em frente ao computador ou à televisão. Ou seja, a chance de desenvolverem algum problema postural é grande, além de não praticarem uma atividade que envolva movimentação.

“Na adolescência, observamos uma diminuição na flexibilidade do corpo, o surgimento de dores articulares e de crescimento e uma diferença na velocidade no desenvolvimento das diferentes partes do corpo. Sem falar no esquema corporal que se altera praticamente a cada dia durante o estirão de crescimento”, explica a instrutora de pilates Suely Tambalo.

Pilates para crianças e adolescentes

O pilates é uma alternativa saudável para crianças e adolescentes. “A partir dos 4 ou 5 anos já é possível introduzir alguns princípios do método, como a percepção do mecanismo da respiração e de movimentos naturais, como rolamentos e imitação de animais, sempre de forma lúdica e explorando a criatividade das crianças, solicitando delas soluções de desafios motores”, afirma Suely Tambalo.

Para os adolescentes, a instrutora de pilates diz que é importante dedicar uma atenção especial à postura, ao fortalecimento da região abdominal e ao alongamento de todo o corpo. “Especialmente nessa fase da vida, em que o crescimento se acelera, as várias modificações corporais trazem novos desafios para o jovem.”

Tipos de exercícios indicados

Para adolescentes e crianças, a instrutora de pilates indica exercícios que desafiam a capacidade motora e que envolvem movimentos que já praticam no dia a dia. Os exercícios praticados nos equipamentos e com acessórios de cilindros de espuma, bosu e bolas suíças também entusiasmam e motivam, além de auxiliar na execução correta dos exercícios, propiciando superação.

Cuidados importantes

Segundo Suely Tambalo, quando os exercícios são praticados com equipamentos, deve-se prestar muita atenção à carga que será imposta pelas molas, pois elas precisam ser adequadas às possibilidades do jovem. Ou seja, o peso deve ser sempre menor do que um adulto usaria. Os equipamentos também devem ser adaptados para se adequar ao tamanho da criança ou do adolescente.

“O método pilates é muito importante na infância, pois resgata o equilíbrio corporal , auxilia no ajuste muscular e das articulações, fortalece a musculatura abdominal e do tronco responsável pela manutenção de uma boa postura, além de diminuir o estresse e trazer mais compreensão do que está acontecendo com o próprio corpo durante as fases de crescimento”, afirma.

Fonte: IG SAÚDE