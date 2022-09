Poliomielite: apenas 52% das crianças foram vacinadas no Brasil

Erasmo Salomão/Ascom/MS Prazo para vacinar crianças contra a Pólio e outras variadas doenças foi prorrogado até a próxima sexta, dia 30 de setembro

A Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação termina na próxima sexta-feira, dia 30 de setembro. Segundo o Ministério da Saúde , o esforço atingiu, até agora, apenas metade da meta estabelecida contra a Pólio . Somente 6.017.176 doses foram distribuídas, o que representa 52% do público-alvo de quase 12 milhões de crianças . O objetivo era imunizar pelo menos 95% da população infantil menor de 5 anos.

A campanha começou em 8 de agosto e terminaria em 9 de setembro. No entanto, como a cobertura vacinal estava baixíssima (por volta dos 30%), o prazo foi prorrogado até o final do mês.

Nenhuma unidade federativa do Brasil alcançou a meta de 95% da cobertura vacinal. Os estados com as maiores coberturas são Paraíba (81,2%), Amapá (74,6%) e Alagoas (72,4%). Os que menos vacinaram proporcionalmente sua população foram Roraima (22%), Acre (22,9%) e Rio de Janeiro (29,5%).

Questionado sobre uma possível nova prorrogação do prazo da Campanha Nacional de Vacinação contra Poliomielite e Multivacinação devido às baixas coberturas vacinais, o Ministério da Saúde informou, por telefone, que ainda não há definição sobre o assunto e que, por isso, a data de 30 de setembro está mantida.

As crianças menores de 1 ano deverão ser imunizadas conforme a situação vacinal para o esquema primário — que são as três doses de Vacina Inativada Poliomielite (VIP). As crianças de 1 a 4 anos deverão tomar uma dose da Vacina Oral Poliomielite (VOP), a famosa gotinha, desde que já tenham completado o esquema básico.

Para a campanha de multivacinação as vacinas disponíveis são: Hepatite A e B, Penta (DTP/Hib/Hep B), Pneumocócica 10 valente, VIP (Vacina Inativada Poliomielite), VRH (Vacina Rotavírus Humano), Meningocócica C (conjugada), VOP (Vacina Oral Poliomielite), Febre amarela, Tríplice viral (Sarampo, Rubéola, Caxumba), Tetraviral (Sarampo, Rubéola, Caxumba, Varicela), DTP (tríplice bacteriana), Varicela e HPV quadrivalente (Papilomavírus Humano).

Estarão disponíveis para os adolescentes, as vacinas HPV, dT (dupla adulto), Febre amarela, Tríplice viral, Hepatite B, dTpa e Meningocócica ACWY (conjugada). Todos os imunizantes que integram o Programa Nacional de Imunizações (PNI) são seguros e estão aprovados pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa).

“As campanhas de vacinação vão coincidir com a imunização contra a Covid-19 em andamento. As vacinas Covid-19 poderão ser administradas de maneira simultânea ou com qualquer intervalo com as demais vacinas do Calendário Nacional, na população a partir de três anos de idade”, informou o Ministério da Saúde.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE