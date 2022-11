Prevenção ao câncer: Comboni Rosa e Comboni Azul acontecem neste mês em Castanheiras e Costa Marques

A Associação Assistencial à Saúde São Daniel Comboni (ASSDACO) agendou para o dia 12 de novembro, em Costa Marques, e 19 de novembro, em Castanheiras, novas edições do Comboni Rosa e Comboni Azul. Trata-se de uma campanha de prevenção ao câncer, destinada tanto ao público feminino, como masculino.

Em Castanheiras, a campanha acontece entre às 07h e 12h, na Escola Vasco da Gama. Já em Costa Marques, toda a ação será realizada na Câmara Municipal de Vereadores, também entre as 7h e 12h. A realização do Comboni Rosa e do Comboni Azul acontecem por meio da parceria entre a ASSDACO, as Prefeituras Municipais e o Senar – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural.

Durante toda a ação, serão realizados exames preventivos, especialmente contra os cânceres de mama e de próstata. Como parceiro, o Senar vai oferecer os exames de colo uterino. Lembrando ainda que médicos oncologistas, especialistas, acompanham toda a ação e, sempre que necessário, exames complementares são solicitados para a conclusão do diagnóstico.

“O Comboni Rosa e o Comboni Azul são campanhas muito importantes realizadas pela ASSDACO, em parceria com outras instituições, com foco na prevenção ao câncer. Nós sabemos que o diagnóstico precoce é muito importante para o tratamento, por isso convidamos os homens e mulheres de Costa Marques, no dia 12, e de Castanheiras, no dia 19, para aproveitarem a oportunidade e realizar os seus exames preventivos”, convida Vera Travain Bianchini, diretora da ASSDACO.

É importante destacar também que as duas campanhas são fruto dos Leilões de gado realizados pela ASSDACO nestas regiões, com a doação de animais e todo o apoio da população. Todo o recurso angariado com as edições do LeiloShow da ASSDACO são revertidos nas campanhas de prevenção ao câncer que acontecem durante todo o ano, especialmente o Comboni Rosa e o Comboni Azul.

“A ASSDACO é gestora do Centro Oncológico de Cacoal, o Hospital São Daniel Comboni. Trabalhamos principalmente na prevenção, mas somos incansáveis também para garantir que o tratamento seja ofertado a quem precisa. Nestas campanhas, por exemplo, quando detectada alguma suspeita de câncer, os médicos especialistas, que participam também das ações, direcionam a pessoa para uma série de outros exames, como os de imagens, e quando confirmado o diagnóstico, essa pessoa inicia imediatamente o tratamento no Hospital São Daniel Comboni”, reforça a diretora da ASSDACO.

(Giliane Perin p/ ASSDACO)