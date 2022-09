Rio retoma aplicação da primeira dose de vacina contra covid-19

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio retomou ontem (28) a aplicação da primeira dose da vacina CoronaVac contra a covid-19 em crianças de três e quatro anos. A imunização desta faixa etária tinha sido suspensa por falta do imunizante, o único que faz parte do plano nacional de vacinação para essa faixa etária.

Ao mesmo tempo, a secretaria recomendou que as crianças ainda não imunizadas com a segunda dose da vacina “devem retornar à unidade de saúde, preferencialmente onde foi feita a primeira dose, para garantir o esquema completo de imunização respeitando o intervalo marcado no comprovante de vacinação”.

Na cidade do Rio de Janeiro, apenas 25% das crianças de três e quatro anos receberam a primeira dose da CoronaVac contra a covid-19.

De acordo com o Painel Rio Covid-19 da prefeitura do Rio, até agora 40.157 crianças desta faixa de idade foram imunizadas com a primeira dose. Ainda conforme dados da prefeitura do Rio, 121.740 meninos e meninas desta faixa de idade não foram vacinados.