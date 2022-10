Saúde aprova vacinação com Pfizer para bebês a partir de 6 meses

Reprodução: BBC News Brasil Covid-19: novo sintoma da doença já atinge dois terços dos infectados

A dor de garanta passou a ser um sintoma frequentemente reclamado pelos novos pacientes diagnosticados com Covid-19 . O quadro não era recorrente no início da pandemia , quando a febre, dor de cabeça e perda de olfato eram mais associados à doença.

O incômodo na garganta tem se tornado um sintoma dominante da infecção pelo coronavírus : até dois terços dos novos pacientes reclamam da doença.

A novidade é uma preocupação para especialistas de saúde em meio a queda de casos, pois a transmissão imperceptível do vírus pode ser maior do que se imagina.

“Muitas pessoas ainda estão usando as diretrizes do governo sobre os sintomas, que estão erradas. Os casos agora começam com uma dor de garganta, febre e perda de olfato são realmente raras agora, então muitos idosos podem não pensar que têm Covid. Eles diriam que é um resfriado e não seriam testados”, afirmou Tim Spector, professor de epidemiologia genética do King’s College London, ao jornal britânico, The Independent.

Covid no Brasil

No Brasil, foram registradas 110 mortes por Covid-19 na terça-feira (4). O número registrado é 26% maior que cálculo de duas semanas atrás, o que demonstra tendência de alta após 79 dias de estabilidade ou queda. No total, são 686.371 óbitos confirmados pelo Ministério da Saúde.

Fonte: IG SAÚDE