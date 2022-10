Ministério da Saúde Ter janela no leito reduz em 20% o risco de morte após uma cirurgia

Ter uma janela no quarto de hospital aumenta em 20% a probabilidade de sobrevivência após uma cirurgia, segundo um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de Michigan, nos Estados Unidos.

A equipe analisou dados de quase 4 mil pacientes que tiveram 13 cirurgias de alto risco ao longo de três anos.

Os participantes foram divididos em oito grupos, de acordo com o quarto em que ficaram após o procedimento – com janela, sem janela, individual, coletivo para duas pessoas, perto do posto de enfermagem, longe da enfermagem e se estavam ou não na linha direta de visão dos médicos.

Os resultados mostraram que os pacientes que ficaram em quartos sem janela tinham uma probabilidade 20% maior de morte. Após 30 dias do procedimento, essa probabilidade era de 10%.

De acordo com os pesquisadores, a luz do sol pode estimular a liberação de serotonina no cérebro, o que melhora o humor dos pacientes e os ajuda a se sentirem mais calmos. Além disso, estudos mostram que a luz do sol reduz a pressão arterial e melhora a qualidade do sono.

A taxa de mortalidade também foi menor para os pacientes que estavam na linha de visão direta do posto de enfermagem principal.

Entre no canal do Último Segundo no Telegram e veja as principais notícias do dia no Brasil e no Mundo. Siga também o perfil geral do Portal iG.

Fonte: IG SAÚDE