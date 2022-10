Transtorno obsessivo-compulsivo: entenda o que é e conheça os tipos

Reprodução/Facebook Comer peixe de água fria ajuda a prevenir Alzheimer, comprova estudo

Comer peixe de água fria ajuda a prevenir o Alzheimer. Isso é o que um estudo realizado por pesquisadores do Centro de Ciências da Saúde da Universidade do Texas mostra.

Segundo os cientistas, comer peixes de água fria e outras fontes de ácidos graxos ômega-3, como o salmão, atum e sardinha, pode preservar a saúde do cérebro e melhorar a cognição na meia-idade.

Para chegar aos resultados, a equipe analisou a relação das concentrações de ácidos graxos ômega-3 nos glóbulos vermelhos do sangue, além de estudar os efeitos das concentrações de glóbulos vermelhos ômega-3 em voluntários que carregavam APOE4, uma variação genética ligada ao maior risco de doença de Alzheimer.

Os cientistas descobriram que quanto maior o índice de ômega-3 no corpo do participante, maior era o volume do hipocampo, uma estrutura do cérebro que desempenha um papel importante na aprendizagem e na memória.

Também foi constatado que consumir a gordura saudável é associado a um melhor raciocínio ou à capacidade de entender conceitos complexos usando o pensamento.

Uma teoria é que, como esses ácidos graxos são necessários na membrana dos neurônios, quando são substituídos por outros tipos de ácidos graxos é quando os neurônios (células nervosas) se tornam instáveis.

Fonte: IG SAÚDE