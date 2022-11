Veganismo: filosofia que defende os animais não é “coisa da elite”

Rovena Rosa Butantan diz que carga com ovos para produção de vacinas está parada por conta de bloqueios de bolsonaristas em rodovia de SP

Uma carga com 520 mil ovos utilizados na produção de vacinas contra H3N2 , a Influenza , está presa na manifestação de caminhoneiros próximo a Jundiaí, no interior de São Paulo. Eles protestam contra o resultado das urnas na eleição presidencial deste domingo (30), em que o candidato Jair Bolsonaro (PL) perdeu para Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Segundo o Instituto Butantan , que fabrica as vacinas, se os ovos não chegarem ao Instituto até o final da manhã desta terça-feira (1°), haverá um prejuízo na produção de 1 milhão e meio de doses de vacina contra Influenza .

Anualmente, o Instituto Butantan oferece 80 milhões de doses de vacina contra a Influenza para o Ministério da Saúde, para a imunização dos brasileiros contra o vírus da gripe.

Bloqueio de rodovias é ‘inadmissível’, diz Rodrigo Garcia

Em coletiva de imprensa na manhã desta terça (1º), o governador de São Paulo , Rodrigo Garcia (PSDB), declarou que o Estado irá multar em R$ 100 mil por hora os donos dos veículos que participam do bloqueio de estradas em protesto contra o resultado da eleição presidencial.

O governador paulista disse também que, em virtude da decisão do Supremo Tribunal Federal ( STF ) ordenando o fim dos protestos, a partir de agora as negociações com os manifestantes se encerram – com isso, o Estado pode usufruir, se necessário, da força policial para liberar as vias.

Bolsonaristas interditam trechos de rodovias da capital paulista

Grupos de caminhoneiros e apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) continuam as manifestações e o bloqueio de trechos de rodovias de São Paulo .

Interdições afetam rodovias Castello Branco e Regis Bittencourt. Na Hélio Smidt, bloqueio provocou cancelamento de 25 voos no Aeroporto Internacional de São Paulo – mas a situação já foi contida pela PRF na região.

STF vota a favor da decisão de Moraes para desbloqueio de rodovias

Ainda na manhã desta terça-feira (1º), ministros do STF se reuniram em uma sessão vitual da Corte para analisar a decisão do ministro Alexandre de Moraes , que determinou à Polícia Rodoviária Federal (PRF) e às polícias militares dos estados o desbloqueio das rodovias de todo Brasil ocupadas irregularmente por manifestantes que se opunham ao resultado da eleição presidencial realizada no último domingo (30).

A votação, que ocorreu nos primeiros minutos do dia, confirmou a decisão individual de Moraes.

