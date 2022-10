Laleska Diniz Veja as causas e as consequências da queda de idosos em casa

A queda de idosos é um problema muito comum, mas que também pode ser extremamente perigoso. Segundo dados da Organização Mundial de Saúde (OMS), apresentados no relatório global sobre prevenção de quedas na velhice, aproximadamente 28-35% das pessoas com 65 anos ou mais caem a cada ano. Esse número aumenta para 32-42% para aqueles com mais de 70 anos. Inclusive, as quedas são responsáveis por 40% de todas as mortes relacionadas a lesões.

Conforme explica a Dra. Isabela Trindade, fisioterapeuta e presidente do departamento de gerontologia da SBGG-DF (Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia do Distrito Federal), as quedas de pessoas idosas podem ser causadas por alterações fisiológicas e circunstâncias sociais e ambientais. “Não é uma consequência inevitável do envelhecimento, mas pode sinalizar o início de uma série de alterações”, alerta.

Condições físicas contribuem para os acidentes

As mudanças fisiológicas que acontecem devido ao avanço da idade contribuem para os acidentes. “O envelhecimento pode trazer alterações fisiológicas como a diminuição de massa muscular e força muscular, a diminuição de massa óssea, alterações visuais e piora da coordenação, favorecendo, assim, as quedas”, lista a Dra. Isabela Trindade.

Essas transformações fisiológicas decorrentes do envelhecimento também interferem na recuperação após uma queda, dependendo da gravidade das fraturas e lesões. “Devido às características fisiológicas próprias do envelhecimento e às comorbidades, os idosos se comportam diferente e de uma forma mais complexa que os demais grupos etários após uma queda”, afirma a fisioterapeuta.

Principais consequências de uma queda

Uma queda pode ter graves consequências para a saúde de uma pessoa mais velha. Além do risco de lesão – que ameaça a independência dos idosos –, há também chances de hospitalização e até morte. “Após a queda, o idoso pode apresentar medo de cair novamente, reduzindo assim a sua mobilidade. Podem trazer também risco de fraturas e institucionalização”, complementa a Dra. Isabela Trindade.

A ação de familiares e cuidadores após a queda de um idoso é importante para verificar se existem lesões e fraturas. O atendimento rápido ajuda a evitar consequências mais graves.

Fonte: IG SAÚDE