Redação EdiCase Veja como os lanches ajudam a manter a alimentação balanceada

Para quem segue uma dieta balanceada, é comum programar com antecedência as refeições ao longo da semana. Estabelecer cardápios equilibrados para o café da manhã, almoço e jantar, ajuda a manter o foco e atingir o objetivo, seja ele a perda de peso ou mesmo manter uma alimentação de qualidade.

Embora muitas pessoas evitem fazer lanches durante o dia, é importante ter em mente que para atingir o bem-estar e perder peso, não se deve passar fome. Ficar sem ingerir qualquer tipo de alimento por grandes períodos pode levar a comer mais do que o necessário nas refeições principais .

Importância dos lanches saudáveis

É preciso ter em mente que esses famosos lanchinhos são tão importantes quanto as refeições principais. Eles podem fazer parte de uma jornada equilibrada e que se encaixe nas necessidades e rotina de cada um. Há várias opções saudáveis para esses momentos do dia que ajudam a controlar o apetite e manter o metabolismo acelerado.

“Comer em momentos além do café da manhã, almoço ou jantar, quando se tem fome, ajuda a tornar o processo mais fácil e sustentável. Além disso, evita compulsões alimentares. Quando você cria lanches com alimentos mais saudáveis você pode ter vários benefícios, como a melhora do trânsito intestinal e o excesso de acidez no estômago. Nesse sentido, a pausa no seu dia para fazer um lanche leve e saudável se torna significativo para a dieta”, revela Matheus Motta, nutricionista e responsável pelo VigilantesdoPeso no Brasil, programa que inspira milhões de pessoas a adotar hábitos saudáveis na vida real.

Escolhas alimentos nutritivos

Além de fazer as escolhas certas, é preciso tomar cuidado com o quanto comemos. Assim como nas refeições principais, planejar os lanches antecipadamente, facilita a inclusão de opções saudáveis e inteligentes, que não atrapalham a dieta. Ter algo fácil e nutritivo à mão é uma boa estratégia para combater vontades ou compulsões por alimentos calóricos.

Opções para incluir na sua rotina

As frutas são ótimas opções para consumir entre uma refeição e outra. Além de saborosas, são ótimas fontes de vitaminas e devem ser ingeridas, de preferência, in natura. Sucos devem ser consumidos moderadamente. Além de possuírem uma baixa quantidade de fibras em comparação ao alimento natural, são necessárias várias porções de uma fruta para se ter um copo de suco, aumentando a quantidade de açúcar ingerido. Outra boa ideia para incluir em sua rotina, é combiná-las com outros alimentos como aveia, iogurte ou pasta de amendoim, aumentando a quantidade de fibras ou proteínas e, com isso, a sua saciedade.

O iogurte também pode ser um ótimo aliado nas horas em que bater aquela fominha. Rico em cálcio, ele auxilia na manutenção da flora intestinal, benefício que pode ser encontrado em vários derivados do leite, como creme de ricota, queijo branco, minas, entre outros. Prefira as versões zero gordura e zero açúcar. Agora, quando bater a vontade de comer doce, o chocolate meio amargo, em pequenas porções, é uma opção. Quanto maior for a porcentagem de cacau em sua composição, mais nutrientes e menos açúcar você consome.

Por Vitória Rosa Barros

Fonte: IG SAÚDE