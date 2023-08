SAÚDEConsultas agendadas na rede municipal tem média mensal de ausência de 33%

Pacientes agendados que não comparecem atrasam a fila de espera

Munícipes que desejam receber atendimento médico especializado devem comparecer a uma unidade de saúde mais próxima com documento pessoal com foto e cartão do Sistema Único de Saúde (SUS) para uma consulta com clínico geral, para avaliação da necessidade e posterior encaminhamento ao atendimento com profissionais especializados via Sistema de Regulação.

A dinâmica facilita para a Prefeitura de Porto Velho quanto à organização da fila de espera e a melhoria na qualidade dos serviços de saúde ofertados. Mas apesar dos esforços, a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) tem se deparado com um índice alto de não comparecimento às consultas, exames e outros procedimentos agendados com especialistas.

O município oferta atendimentos com especialistas nas áreas da dermatologia, urologia, nefrologia pediátrica, ginecologia, mastologia, pediatria, infectologia, proctologia, ortopedia, nutrição, psicologia, fisioterapia, terapia ocupacional, fonoaudiologia, entre outras.

Os motivos para a ausência injustificada são variados, como o esquecimento, falta de responsabilidade, imprevistos e outros. Segundo dados do Departamento de Regulação, Avaliação e Controle (DRAC), a média de ausência mensal é de 33%. “Essa falta tira o lugar de outro paciente que aguarda, gera aumento nas filas e interfere na produtividade dos profissionais planejada previamente por nós para uma otimização dos atendimentos com qualidade”, explica Helison Ribeiro, diretor do DRAC.

Helison ainda explica que o departamento tem o cuidado de entrar em contato com os pacientes cerca de uma semana antes de procedimentos para o agendamento e que as ligações são reforçadas no dia que antecede o atendimento. Recursos como o whatsapp também são utilizados para confirmação, por isso a importância dos cadastros no SUS estarem sempre atualizados.

Texto: Renata Beccária

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO