SAÚDEPrefeitura promove palestra sobre planejamento familiar para pais de alunos da Escola Municipal Padre Zenildo

A Prefeitura de Porto Velho, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), juntamente com a Unidade de Saúde Família (USF) Nova Floresta, ministrou na tarde de quinta-feira (17), palestra sobre o Programa de Planejamento Familiar, abordando informações sobre métodos contraceptivos e prevenção de infecções sexualmente transmissíveis, para os pais de alunos da Escola Municipal de Educação Infantil Padre Zenildo, localizada na Estrada da Areia Branca, zona Sul da cidade.

Todo conteúdo foi apresentado por meio de um bate-papo descontraído e cheio de informações feito pela enfermeira da Semusa, Rosângela Oliveira, da USF Nova Floresta, que atende a população da Areia Branca e Eletronorte.

O objetivo foi orientar sobre a importância do planejamento familiar e outros cuidados. O Planejamento Familiar é uma forma de assegurar que as pessoas tenham acesso à informação, a métodos de contracepção eficazes e serviços de saúde que contribuem para a vivência da sexualidade de forma saudável.

“O atendimento às famílias é multidisciplinar e presta orientações para as que desejam filhos e também para as que já têm filhos e desejam não ter mais. Hoje estamos realizando este encontro com orientação sobre os diversos métodos contraceptivos disponíveis à população, que vão desde medicamentos até procedimentos cirúrgicos, apresentando os métodos contraceptivos de barreira – preservativo e medicamentoso – anticoncepcional oral e injetável. Informamos na palestra sobre a colocação de dispositivo intrauterino (DIU) e encaminhamento para realização de métodos definitivos – laqueadura ou vasectomia”, explica Rosângela.

O diretor da USF Nova Floresta, Emivaldo Júnior, falou sobre a importância do projeto. “O mais importante é mostrar para eles que podem contar com o apoio dos profissionais de saúde do município e evitar consequências futuras. Isso é promover saúde”. Após a palestra teve consulta de enfermagem no Planejamento Familiar para os pais interessados.

A diretora da escola, Alessandra Paula, disse que “o projeto busca levar informações para as famílias sobre a importância do planejamento familiar, desde a questão econômica, educacional e de saúde, até a adoção de métodos contraceptivos. A participação dos pais em projetos como esse também é uma forma de exercer a cidadania. Isso que vocês estão fazendo aqui hoje também é cidadania, é dignidade, é civismo. Porque nós também precisamos constituir nossa família e criar nossos filhos fazendo planejamento familiar”, declarou.

PROCEDIMENTOS

Na palestra, os participantes tiraram dúvidas sobre os contraceptivos masculinos e femininos, desempenho sexual com o uso de métodos de contracepção, bem como desmistificar mitos recorrentes.

A Prefeitura de Porto Velho, através da Semusa, disponibiliza os procedimentos durante todo o ano. Para ter acesso ao encaminhamento para a cirurgia, a população deve, inicialmente, visitar uma das 38 unidades básicas de saúde do município, na zona rural ou urbana, tendo em mãos o RG e cartão do SUS, para uma avaliação que checa os pré-requisitos exigidos para o procedimento, além da solicitação de exames pré-operatórios.

Após o atendimento na unidade de saúde, o paciente é agendado via Sistema de Regulação (SisReg) e deve aguardar o chamado para uma avaliação com o especialista. Na consulta, o profissional checa os exames pré-operatórios e o cumprimento dos requisitos necessários. Caso não haja alteração nos resultados (incluindo exame de gravidez negativo para os casos de laqueadura), a cirurgia é agendada e o procedimento é feito na Maternidade Municipal Mãe Esperança.

Marilene Penati, secretária-adjunta da Semusa, reforça que o planejamento familiar é uma potente ferramenta que garante segurança à população.

“Qualquer mulher em idade reprodutiva possui o direito de buscar um método contraceptivo, e as unidades de saúde de Porto Velho têm a responsabilidade de encaminhar essas pacientes. A principal importância e relevância desse serviço para a saúde pública é garantir que sejam disponibilizados e respeitados os direitos sexuais e reprodutivos da nossa população, independente do gênero, sobre o que ela deseja para si, respeitando o seu momento de vida”.

