SAÚDEProfissionais desenvolvem experiências exitosas durante curso ‘Saúde com Agente’

Agentes Comunitários de Saúde (ACS) e Agentes de Combate a Endemias (ACE) desenvolveram trabalhos com objetivo de resolver as principais demandas de saúde da população de Porto Velho. O projeto foi incentivado pela Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), para reforçar os conteúdos estudados pelos profissionais durante a formação do curso ‘Saúde Com Agente’, promovido pelo Ministério da Saúde, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

A secretária municipal de saúde, Eliana Pasini, explica que a proposta foi oferecida aos preceptores e aos alunos do curso com o intuito de desenvolver o senso de resolutividade de problemas e os conhecimentos adquiridos durante a formação, já que as atividades práticas permitem que os profissionais tenham maior experiência com os temas estudados e saibam como agir diante de problemas comuns presentes na rotina de trabalho.

“Para finalizar o curso, nós pedimos que as equipes apresentassem alguma experiência de mudança na prática do dia a dia deles, melhorias que eles já estavam acontecendo, mesmo durante o curso. Os grupos apresentaram as experiências e nós fizemos uma banca para seleção. Temos quatro experiências exitosas, duas de Agentes Comunitários de Saúde e duas de Agente de Combate a Endemias, são essas experiências que a gente vai apresentar e mostrar para todo mundo como é bom a gente fazer mais, atender melhor quem precisa, valorizar esse trabalho e participar junto com a população”, destacou.

Quatro experiências exitosas foram apresentadas durante uma banca que reuniu representantes do Departamento de Atenção Básica (DAB), Departamento de Vigilância em Saúde (DVS) e da Divisão Gestora de Educação Permanente (DGEP), com as temáticas: “Doenças Respiratórias Crônicas Causadas pelo Tabagismo”, “Hipertensão”, “Acidentes com Animais Peçonhentos – Escorpião” e “‘Nossa Escola Contra a Dengue. O resultado e a premiação das equipes serão divulgados durante a solenidade de encerramento do curso ‘Saúde com Agente’, que acontece no dia 1º de setembro.

SAÚDE COM AGENTE

Em execução desde agosto de 2022, o ‘Saúde com Agente’ foi criado com o intuito de oferecer qualificação técnica e fortalecer os atendimentos do SUS. Na capital, a formação de mais de 350 alunos é incentivada pela Semusa e acontece de forma híbrida, com encontros presenciais e à distância, para profissionais que atuam na zona rural e urbana.

Durante a qualificação, os agentes de saúde tiveram contato com matérias como “Planejamento e Organização do Processo de Trabalho” e “Ética Profissional e Relações Interpessoais”, conteúdos que visam melhorar a formação técnica dos profissionais, para fortalecer a atenção primária à saúde e a relação dos agentes comunitários com a população atendida.

“Hoje o que a gente espera de todos os servidores é que consigamos trabalhar melhor a cada dia, valorizar o servidor, e que a gente preste o melhor serviço para a população. Com o Saúde Com Agente, os agentes se qualificaram como técnico e mudaram de nível, agora esses profissionais terão condições de atender melhor a população, de desenvolver muito mais atividades do que já desenvolviam, e isso aumenta o compromisso e a responsabilidade”, finalizou a secretária.

