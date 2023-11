SAÚDEProjeto de lei garante folga às servidoras municipais para realização de exame preventivo

Campanha reforça a necessidade de cuidados que são oferecidos na rede municipal de saúde durante todo o ano

Aos 43 anos, Kivia Cristina Alves foi diagnosticada com câncer de colo de útero. Era a primeira vez que ela fazia o exame papanicolau, realizado depois de muita insistência da Agente Comunitária de Saúde (ACS), que sempre orientou a paciente sobre a importância de ter atitude na prevenção das doenças.

“Costumava marcar os exames, mas nunca ia. Quando resolvi fazer o exame pela primeira vez, infelizmente já era tarde”, lamenta a paciente.

Um ano depois, e com 44 anos completados, Kivia segue a vida tentando recuperar o tempo perdido mantendo em dias os cuidados com a saúde, negligenciada por muito tempo.

“Gostaria muito que o tempo pudesse voltar. Por várias vezes fui alertada sobre o preventivo e falava que não ia fazer pois não precisava, já que não estava sentindo nada, quando me atentei já estava em um estágio avançado”.

Casos como o da Kívia são preveníveis. O exame para detectar precocemente o câncer de colo de útero está disponível na rede municipal de saúde. Durante todo o mês de outubro, período em que a Secretaria Municipal de Saúde (Semusa) intensifica uma série de ações com foco na saúde da mulher, foram feitas mais de 30 atividades alusivas à campanha Outubro Rosa, dentro e fora das unidades de saúde.

O objetivo é alertar e sensibilizar a população sobre a importância da prevenção ao câncer de mama e de colo de útero. Em Porto Velho, o movimento organizado pelas 38 unidades de saúde da zona urbana e rural, seguiu uma programação diferenciada, com diversos atendimentos voltados à saúde e bem-estar do público feminino.

Entre as ações da programação, destaque para: exames de papanicolau, mamografia, teste rápido para Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST), orientações sobre a importância de buscar os exames para um diagnóstico precoce, fisioterapia íntima, entre outros.

Além disso, atividade física, palestras educativas sobre sintomas e tratamento, planejamento familiar, pesagem do bolsa família, consulta médica e atendimento odontológico também foram disponibilizados. A educação em saúde com pacientes e servidoras também foi trabalhada entre os servidores e população.

Eunice da Paixão Martins da Silva mora na Zona Sul e aproveitou a campanha Outubro Rosa para realizar seus exames preventivos. Para ela, que faz, anualmente, os exames de papanicolau e mamografia, o ato é um gesto de carinho e cuidado consigo mesma.

“Faço os exames de forma preventiva todos os anos, acho muito importante para cuidar da minha saúde. Na minha família já teve dois casos de câncer de mama, onde um levou até a óbito. Por isso, sempre procuro a unidade Caladinho, o atendimento é muito satisfatório, me sinto acolhida e cuidada”, declara Eunice.

A enfermeira e coordenadora do Núcleo de Saúde da Mulher da Semusa, Ana Emanuela, explica que o maior objetivo da campanha é dar visibilidade ao câncer de mama e colo do útero, com foco na prevenção e no diagnóstico precoce.

“O nosso maior objetivo é enfatizar a busca pelo serviço como rotina e não apenas em momentos de campanhas ou quando estiverem apresentando algum sintoma. É muito importante que o autocuidado esteja presente no dia-a-dia, se conhecer e se tocar é fundamental para conseguir identificar quando algo no seu corpo está fora do normal. Isso é algo que também depende da própria população em si, mas que, infelizmente, é pouco feito. Tanto que acabamos atendendo mulheres em fase onde a doença já está instalada”enfatiza a coordenadora.

Quem viveu na pele os prejuízos que o câncer acarreta, agora sensibiliza outras mulheres para que adotem o auto cuidado como rotina.

“Eu deixo esse recado para que as pessoas peguem o meu exemplo e façam diferente do que eu fiz, que entendam a importância do exame preventivo e mamografia. Me arrependo muito de não ter dado ouvidos à agente de saúde, que sempre me incentivou a realizar o exame, e a minha família também, se eu tivesse me cuidado a tempo não estaria passando por isso hoje”, relata Kivia.

PAPANICOLAU

A rede municipal de saúde oferece gratuitamente o exame que previne o câncer no colo de útero. Qualquer pessoa com útero que já tenha iniciado atividade sexual deve realizar o exame periodicamente, especialmente aquelas com idade entre 25 e 64 anos. O papanicolau, como é chamado o procedimento, está disponível em todas as unidades de saúde de Porto Velho durante todo o ano.

Todas as unidades de saúde da rede municipal, desde a zona urbana à rural, realizam o procedimento. A relação completa com endereço das unidades de atendimento está disponível neste link.

MAMOGRAFIA

Além disso, a Semusa também disponibiliza mamografia de rastreio e ultrassom mamária para a população. Qualquer pessoa com mama, que tenha a partir de 50 a 69 anos, pode buscar por uma unidade de saúde da rede municipal para realizar uma consulta e, conforme conduta médica, ser solicitado o exame.

Já mulheres que possuem idade inferior a 50 anos, podem solicitar a ultrassonografia mamária para detecção de alguma anormalidade, o exame pode ser realizado independente da presença de sintomas da doença. Quando identificada alteração nos exames, a paciente é encaminhada para o Centro de Referência Saúde da Mulher (CRSM) para consulta com mastologista para diagnóstico assertivo de câncer de mama.

Texto: Semusa

Foto: SMC

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO