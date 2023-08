SAÚDETaxa de mortalidade infantil tem sido reduzida em Porto Velho

Diversas ações de combate à mortalidade infantil são desenvolvidas através da Secretaria Municipal de Saúde

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), por meio do trabalho integrado entre as equipes da Atenção Primária à Saúde (APS) e da rede especializada de atendimento, mantém diversas frentes de trabalho no combate à mortalidade infantil no município. Os serviços já prestados rotineiramente, como vacinação para gestantes e crianças menores de 2 anos, consulta de pré-natal, exames de lâmina, testes rápidos de sífilis, HIV e hepatites B e C, testes de gravidez com as usuárias gestantes nas unidades básicas de saúde do município, continuam sendo um grande destaque na área.

O objetivo é facilitar o acesso da gestante aos serviços da rede, de forma a garantir o que preconiza o Ministério da Saúde com relação ao número de consultas, o acompanhamento inicial do bebê até os 2 anos de idade, bem como uma forma de auxiliar na integração do parceiro no período gestacional. Na capital, esse atendimento é realizado nas unidades básicas de saúde.

A Semusa chama a atenção para a importância do pré-natal, e a diferença que ele faz durante o nascimento, a qualidade de vida, na saúde do bebê e da mãe. “A realização do pré-natal iniciado preferencialmente no primeiro trimestre de gravidez, auxilia na prevenção de doenças e agravos gestacionais, que interferem na saúde da mãe e da criança em formação. Logo, contribui para redução da mortalidade infantil por causas evitáveis.”, destacou Rosimari Garcia, coordenadora do Núcleo de Saúde da Criança e Adolescente (NSCA).

DADOS

Em Porto Velho, esse número reduzindo a cada ano. Segundo dados da Vigilância em Saúde (DVS), a capital registrou, em 2020, taxa de 17,6 óbitos infantis a cada mil nascidos vivos. Em 2021, essa taxa foi de 15,2, e em 2022 a taxa foi 13,56 óbitos. A meta da Organização Mundial da Saúde (OMS) é reduzir a taxa de mortalidade infantil para um dígito (menos que 10 óbitos/1000 nv).

O monitoramento dos óbitos em crianças de até 4 anos em Porto Velho é feito pela equipe de Vigilância em Saúde da Semusa. Esse controle é fundamental para a redução da mortalidade infantil e fetal, pois é uma forma de acompanhar o registro dos óbitos e de traçar estratégias para a prevenção dos óbitos evitáveis.

As principais ações executadas para garantir a redução da mortalidade infantil no município de Porto Velho são o fortalecimento das ações de incentivo ao aleitamento materno, o fortalecimento da qualificação dos profissionais de saúde e a reestruturação das Unidades Básicas de Saúde para o atendimento à população. A mais importante ação é o incentivo à amamentação, ação que comprovadamente é a que mais reduz a mortalidade infantil.

