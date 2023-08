SAÚDEUSF Vila Princesa inicia Programa do Controle do Tabagismo para a comunidade

O projeto visa conscientizar a população e alertar sobre os malefícios relacionados à dependência do cigarro

A Secretaria Municipal de Saúde (Semusa), através da Unidade de Saúde da Família (USF) Vila Princesa, iniciou o Programa do Controle do Tabagismo na comunidade. A primeira sessão do grupo de apoio de combate ao fumo, aconteceu na quarta-feira (2), com o objetivo de conscientizar a população e alertar sobre os malefícios relacionados à dependência do cigarro.

O Programa de Controle do Tabagismo é um serviço ofertado pela Semusa, através do Departamento de Atenção Básica (DAB). Segundo o Ministério da Saúde, o tabagismo é reconhecido como uma doença epidêmica que causa dependência física, psicológica e comportamental semelhante ao que ocorre com o uso de outras drogas como álcool, cocaína e heroína.

Durante a ação, a equipe de saúde da localidade realizou palestras educativas, Teste de Fargeström, que verifica e avalia o grau de dependência do fumo, além de uma roda de conversa, onde os participantes puderam fazer reflexões e trocar experiências.

Cleide Silva Davy, coordenadora do Programa de Controle do Tabagismo, ressalta a importância da ação com muitos elogios aos profissionais de saúde da localidade.

“Vila Princesa é uma comunidade que requer uma atenção especial. Por isso, a equipe da localidade trabalha para garantir o acesso aos serviços de saúde dessa população em situação de vulnerabilidade social. Mesmo com algumas adversidades, os profissionais da Semusa são comprometidos com o serviço, e isso é muito bonito de ver”, destaca a coordenadora.

O gerente da USF Vila Princesa, Ueder Feitosa Braga, relata que o objetivo da iniciativa é conscientizar a comunidade sobre os malefícios das substâncias tóxicas contidas no tabaco.

“A ação é fundamental para o tratar e combater o fumo, informando sobre o mal que o cigarro faz para a saúde, além de ajudar os que desejam se livrar do vício, a fim de prevenir o surgimento de doenças e proporcionar qualidade de vida ao cidadão”, afirma o gerente.

O hábito de fumar pode trazer uma série de agravos à saúde, são mais de 50 doenças relacionadas ao consumo do tabaco, entre elas hipertensão, derrame cerebral e câncer de pulmão. Por isso, ações de tratamento e combate ao tabaco são realizadas constantemente na rede municipal de saúde de Porto Velho.

O serviço é disponibilizado gratuitamente, através do Programa de Controle do Tabagismo. Para receber o tratamento, os interessados podem procurar por atendimento em uma das unidades de saúde ou solicitar a inclusão no programa através de um agente comunitário de saúde.

Texto: Semusa

Foto: Semusa

Superintendência Municipal de Comunicação (SMC)

Fonte: Prefeitura de Porto Velho – RO