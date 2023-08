Seagri destaca a importância da comercialização nas feiras livres de Rondônia, no Dia do Feirante

O Governo de Rondônia, por meio da Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – Sesdec, vem garantindo reforço na segurança durante a 12ª edição da Expovel, no Parque dos Tanques, em Porto Velho, com uma programação variada que inclui exposições de animais, agroindústria, rodeio e shows musicais. A exposição se encerra neste domingo (27).

Logo na entrada do evento, antes de passar pelas catracas, todas as pessoas são revistadas com detectores de metais e recebem uma pulseira de identificação. Além do efetivo da Segurança Pública com 100 policiais por noite, mais 100 seguranças privados fazem o monitoramento no interior do parque.

A fazendeira de Nova Mamoré, Ruti Ferreira afirmou que, “me sinto mais tranquila ao ver que todos são revistados ao entrar no local, dessa forma, a gente sente um alívio e principalmente, segurança”. A advogada Ana Angelita foi com três amigas e também avaliou sobre as ações. ” muito bom esse cuidado por parte da segurança em geral. Com eventos deste porte, é relevante todo o cuidado neste segmento, pois só assim nos sentimos mais à vontade”. Até os visitantes que vêm com crianças passam pela revista. A servidora pública Ana Carla Duarte, em companhia da filha Ana Beatriz, de apenas 8 anos, ao receber a pulseira indagou a mãe sobre o motivo da revista. “É necessário, nunca se sabe de onde o perigo pode vir e é bom ver os policiais e seguranças por todo o parque “, salientou.

De acordo com o governador Marcos Rocha, a segurança é um ponto fundamental para o sucesso do evento. “O trabalho das Forças de Segurança começou, ainda antes do evento, em conjunto com o Corpo de Bombeiros Militar – CBMRO analisou os projetos de proteção contra incêndio e pânico, visando garantir a segurança dos visitantes. Os bombeiros militares também estão presentes durante todos os dias da feira agropecuária para atuar em caso de emergências”, salientou.

Além disso, a Polícia Militar de Rondônia montou um planejamento para garantir a segurança interna e externa da população, durante a Expovel. O 1º Batalhão de Polícia Militar foi designado para esse trabalho e contará com ações preventivas como rondas e pontos de base. O comandante-geral da PMRO, coronel PM Regis Braguin ressaltou que, “todo o efetivo disponível está sendo empregado no policiamento durante os dias do evento. Cerca de 100 policiais militares atuam em cada noite da 12ª Expovel, realizando patrulhas ostensivas dentro e fora do local. Viaturas estacionadas na área externa proporcionam maior visibilidade e segurança”, pontuou.

O comandante destacou ainda que, outros batalhões especializados também atuam na segurança do evento, como o Batalhão de Trânsito, Batalhão de Policiamento Ambiental, Batalhão de Policiamento de Choque e de Operações Especiais, que trabalham em conjunto para garantir um ambiente seguro e tranquilo no decorrer da feira agropecuária, em Porto Velho.

PROGRAMAÇÃO

25/8

19 h – Exposição de animais gado nelore;

Rodeio;

23h30 – Show musical de Lauana Prado e Bruno & Barreto.

26/8

19h – Exposição de animais gado nelore;

Rodeio;

23h – Show musical de João Bosco & Vinícius e Zé Felipe.

27/8

19h – Exposição de animais gado nelore;

Rodeio;

22h30 – Show musical de Guilherme e Santiago.

Fonte: Governo RO