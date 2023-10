Sebrae Minas desenvolve ações para melhorar qualidade do café

Líder na produção mundial de café, com registro de 53,3 milhões de sacas de 60 quilos (kg) do grão na safra de 2022, o Brasil tem no estado de Minas Gerais seu maior produtor, respondendo por mais da metade (52%) da produção nacional, com 28,3 milhões de sacas no ano passado.

Neste domingo (1º), é celebrado o Dia Internacional do Café. A data foi instituída pela Organização Internacional do Café (OIC) para homenagear a cadeia produtiva do grão em todo mundo.

O Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do Estado de Minas Gerais (Sebrae Minas) desenvolve há mais de 20 anos ações voltadas para a melhoria da qualidade do café e valorização do trabalho dos cafeicultores no estado. O presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, Marcelo de Souza e Silva, lembra que o estado tem muitas origens de café reconhecidas e valorizadas pelos consumidores de todas as partes do mundo.

“Sempre em parceria com cafeicultores e lideranças, temos desenvolvido um importante trabalho para tornar as origens produtoras cada vez mais conectadas às exigências e necessidades do mercado, por meio de uma produção mais sustentável e representativa”, afirma.

Os projetos e ações são voltados para a valorização da identidade e origem dos territórios, capacitação gerencial e acesso a novos mercados. Entre essas iniciativas, destaca-se o Educampo. Essa é uma plataforma que conecta produtores, consultores especialistas em gestão e empresas parceiras, que, por meio de geração de inteligência, cria oportunidades e constrói capacidades para promover o desenvolvimento contínuo de toda cadeia do café.

Marcelo Silva explicou que o Educampo foi criado a partir de um diagnóstico que apontava a deficiência em gestão como um dos principais desafios no campo. Hoje, com 26 anos de atuação, a iniciativa é referência no mercado. “Não somente pela eficiência nos resultados técnicos e econômicos das propriedades atendidas, mas também por se basear em tecnologias, compartilhamento de informações e em uma base de dados sólida e consistente”, destaca Silva.

Segundo o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae Minas, o Educampo está alinhado a todos pilares da sustentabilidade. Os resultados demonstram a importância da plataforma para impulsionar práticas voltadas para a preservação do meio ambiente, responsabilidade social e transparência empresarial. Segundo Silva, os impactos gerados pela plataforma ultrapassam a ótica gerencial e demonstram que a eficiência do negócio café, em longo prazo, está relacionada diretamente ao desenvolvimento de aspectos sociais, ambientais e de governança.

Valorização

O Sebrae Minas também tem trabalhado na estruturação e valorização das origens de café, apoiando produtores e a governança estabelecida nas regiões. Isso ocorreu nas regiões do Cerrado Mineiro, Matas de Minas, Mantiqueira de Minas, Chapada de Minas e Região Vulcânica, Sudoeste de Minas e Canastra. Todas participam de projetos do Sebrae Minas e estão implantando ações planejadas, entre as quais a estratégia da marca território e a solicitação do reconhecimento da Indicação Geográfica (IG) nas modalidades Denominação de Origem (DO) ou Indicação de Procedência (IP), pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI).

Marcelo Silva sustentou a importância do selo de Indicação Geográfica porque reconhece a autenticidade dos cafés produzidos em determinada região, valoriza a cultura e a tradição local, além de impulsionar o desenvolvimento econômico do território, fortalecer a reputação regional e criar mais um diferencial competitivo para o mercado.

Semana

O Sebrae Minas é um dos realizadores da Semana Internacional do Café (SIC), considerado um dos maiores eventos mundiais do setor, que aproxima elos da cadeia produtiva e gera oportunidades de acesso aos mercados nacional e internacional. A SIC será realizada no período de 8 a 10 de novembro, no Expominas, em Belo Horizonte, e prevê, em sua programação, a realização de palestras, cursos, workshops, competições, provas de café e apresentações de lançamentos de produtos e novas tendências de consumo da bebida.

Agroindústrias

Muitos cafés das principais regiões produtoras do estado também participam do projeto Origem Minas, criado em 2012 pelo Sebrae Minas, em parceria com o Sistema Faemg (Federação da Agricultura e Pecuária do Estado de Minas Gerais). A iniciativa prepara pequenos produtores e agroindústrias mineiras para conceberem os melhores produtos do mercado, preservando seu maior diferencial, que é a “mineiridade”. Do mesmo modo, o apoio dado em feiras e eventos estimula as vendas diretas dos participantes do Origem Minas e criam uma aproximação das agroindústrias do café com o varejo, estimulando futuras negociações.

Para atender à demanda crescente por informações sobre o mercado de café, o Sebrae Minas elaborou diversos e-books (livros digitais) que orientam empreendedores interessados em tornar o café o protagonista de seus negócios. Os conteúdos estão disponíveis gratuitamente no Sebrae Play. Entre eles podem ser citados Um Olhar para a Cafeicultura e suas Tendências, Cafeterias de Terceira Onda, Torrefadoras de Cafés Especiais e Café como Oportunidade de Negócios.

Fonte: EBC GERAL