Sebrae-RO acompanha lançamento do Programa de Integridade do Governo de Rondônia

Foi lançado na manhã desta terça-feira (30), em Porto Velho, o Proin – Programa de Integridade do Governo de Rondônia, elaborado pela Secretaria de Estado de Finanças. A convite da Sefin, o diretor-superintendente do Sebrae em Rondônia, Clébio Billiany de Mattos, e o gerente da Unidade de Riscos e Compliance, Samir Valle, acompanharam o lançamento do Programa, no Palácio do Governo, no Edifício Rio Machado.

“Temos que parabenizar o Governo do Estado, por meio da Sefin, pelo lançamento deste Programa de Integridade, que surge com o objetivo de implementar medidas e mecanismos para prevenir e detectar práticas de corrupção, fraudes, subornos, irregularidades e quaisquer outros desvios éticos e de conduta. Este é um grande passo que está sendo dado”, parabenizou o diretor-superintendente do Sebrae RO.

Com o lançamento do Proin, diversos avanços deverão ser registrados, inclusive a melhoria na prestação dos serviços públicos e também o aumento da confiança da população junto aos órgãos do Governo do Estado.

“Ações como essas, do governo do estado, são primordiais, pois fortalecem ainda mais a integridade, ética e principalmente a transparência para com a sociedade. É importante destacar que o Sebrae em Rondônia vem avançando, em sintonia com o governo, implementando também boas práticas de integridade e transparência ao longo dos anos”, ressaltou Samir Valle.